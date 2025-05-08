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母親節別只選家電　「媽媽專屬」時尚禮 B＆O隨身喇叭很可以

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記者蔡惠如／綜合報導

母親節媽媽的禮物只能是家電？B&O可不這麼想，近期在台推出的第三代 Beosound A1 便攜式藍牙喇叭，不僅外型設計極具質感，音樂效果也升級，適合作為「媽媽專屬」的心意之選。另英國頂級瑜珈墊 LIFORME，也推出「向陽限定版」，以明亮的向陽之姿，讓媽媽迎向溫暖的母親節。

▲B&o母親節禮物。（圖／各業者提供）

由知名丹麥設計師 Cecilie Manz 操刀的第三代 Beosound A1 ，以珍珠噴砂鋁材打造出優雅且富有雕塑感的機身，共有天然鋁色、蜂蜜金與尤加利綠三種配色選擇，搭配柔軟的防水皮革帶，方便媽媽攜帶並兼顧品味。機身上共有2173個精密鑽孔，以達到自然流暢的呈現優化的音響結構，提供強勁且澎湃的低音體驗。

第三代 Beosound A1 將低音單元進一步升級，低音聲壓級達到 64dB，比前一代增加 2dB，能帶來更加豐富飽滿的聲音效果，電池續航時間延長至 24 小時，並支援立體聲配對功能，讓使用者能輕鬆將兩台 A1 連接，打造更具沉浸感的聽音體驗。

▲B&o母親節禮物。（圖／各業者提供）

內建藍牙 5.1 技術，搭配三麥克風陣列，提供清晰的通話品質及免提功能。其支援 Microsoft Swift Pair 和 Google Fast Pair，可快速穩定地連接多種裝置，Beosound A1 是全球首款獲得 Cradle to Cradle Certified銅級認證的藍牙音響，確保超過10年的產品壽命，符合永續理念，售價12,400元。

▲B&o母親節禮物。（圖／各業者提供）▲B&o母親節禮物。（圖／各業者提供）

英國頂級正位瑜珈墊 LIFORME，也在2025母親節特別推出「向陽限定版」瑜珈墊，呼應春夏季節的溫暖活力，以明亮的向陽之姿，邀請大家擁抱光芒、享受內在平和的能量。特別款融入亮眼的暖黃新圖騰設計，溫暖的青草綠瑜珈墊配上中心點的太陽，象徵母愛的光與力量，也為練習帶來全新能量，售價8,500元。

▲B&o母親節禮物。（圖／各業者提供）

手機配件品牌CASETiFY近期也正推出2025母親節限定優惠，即起至5／12期間，於台灣官方網站購買指定商品，包含多元型號的印花與客製化防摔手機殼，以及手機背帶、耳機保護殼、iPad 保護殼、Apple Watch 錶帶、MacBook 保護殼、磁吸式充電用品等電子配件等，可享一件 85 折、兩件或以上 8 折優惠。

關鍵字：

家電, 母親節, 瑜珈墊, 手機配件, 音響

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