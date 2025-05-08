「我是易胖體質，呼吸都會胖」戒掉5句減肥藉口　更快瘦下來！

▲每個女孩都想要超級瘦。（圖／heybiblee IG）



記者李薇／綜合報導 圖／達志／示意圖

每個ㄗ都希望瘦還要更瘦，總是把減肥掛在嘴邊，體重卻總沒有降下來過，甚至越來越多；盤點減肥女孩最愛說的5個藉口，想要真正變瘦，這先從這5個「謊言」開始改變，纖細身材絕對不是難事。

「我是易胖體質，呼吸都會胖」

雖然有些人真的是因為體質問題，比較容易胖，但大多數人說這句話，都只是為自己找藉口，忽略是不是生活習慣所導致肥胖？像是日夜顛倒、3餐不正常、飲食習慣等，都可能是造成代謝變差的元凶。

「減肥是明天的事，明天再說吧！」

通常講這句話，大多都是正在吃飯、喝飲料，不然就是晚上嘴饞，又想來點宵夜、甜點的時刻，總是想著「明天再說」，當然瘦不下來，一定要改掉這種「不負責任」的消極想法，今天不克制，還有多少個明天可以減肥呢？

「工作太忙，沒時間運動」

瘦身除了從飲食下手，運動更是不能缺少的功課，但很多女孩只要一想到運動，總是會把「工作太忙」、「健身房離家裡太遠」之類的藉口搬出來，把不運動這件事情合理化，但只要有心想瘦，這些都不會是難事。

「吃XX不會變胖」就狂吃

很多人以為吃水果、優格、沙拉不會變胖，就每天、每餐都吃這些食物，但飲食均衡才是正確的瘦身方式，而且很多誤以為能瘦的食材，像是水果、優格，部分都有糖分過高的隱憂，或是沙拉配的千島醬有滿滿美乃滋，吃了反而熱量超高。

「壓力太大，心情不好需要吃東西舒壓」

吃雖然可以是釋放壓力的方法，但不是唯一，其實可以透過別的方式，像是泡澡、打電動、看電視等等，建議找尋適合自己另外的舒壓管道，釋放壓力，別將重心都方式飲食。