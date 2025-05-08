《獨活女子的守則》改編日劇大受歡迎　幾個問題找出你的獨活類型

文／人物誌

「我明天也即將回到在電腦前工作一天的員工五月女惠的角色，但每個人都是自己人生的主角，讓我明白了這次的獨活。」

江口德子主演的《獨活女子的守則》因第一季播出後大獲好評，而一路續播到了第五季，而它帶來的「獨活」精神也呈現了「就算一個人，生活也可以過得很美好」，令人心生向往。戲劇大放異彩，但其改編原著──朝井麻由美的同名隨筆作品，也很值得一讀。

▲江口德子主演《獨活女子的守則》播出大獲好評。（圖／《獨活女子的守則》劇照，下同）



一個人真的很愉快，很開心，也很美好

文字工作者、專欄作家朝井麻由美因為不想被束縛，而喜歡一個人行動，她認為人們既害怕寂寞卻又喜歡獨處，更表明不論男女，每個人都有屬於自己的世界。

麻由美把一個人獨自進行的活動稱之為「獨活」，而她自己更是每天實踐，快樂地獨活著。《獨活女子的守則》則是彙集了她一個人去各地遊玩時，在過程中所發掘的「如何獨自遊玩」的訣竅與心得；其中不只談論獨活的好處，也探討了人們為何會在進行獨活時，會感到難為情或十分在意他人眼光。

書的一開始，就是直白地要人透過「獨活類型診斷表」，來找到你適合的獨活方式，而依照不同類型會推薦到第幾章閱讀，不但不浪費時間，更添了些許趣味。不過，若你是想探究何為「獨活」，也是可以從重頭讀到尾，期間還時不時地能在頁面中獲得有關獨活的小撇步。相信讀完整本書，你的獨活資料庫就會完整升級。

「獨活是一種能了解自己、療癒自己的行為，也是嘗試自己不擅長事物的方式。」

從學校到社會，只要涉及人際關係，人們便會下意識地迎合別人，隱藏自己的想法只為了有立足之地而不被孤立，甚至被網路社會的按讚、按愛心等各類評價綁架，漸漸地成了一個披上偽裝人設的人。

書中也提到「束縛自己的人就是自己」，我們總是太在意他人的眼光，用「這個不行」、「這麼做好丟臉」來阻止自己嘗試不一樣的事物。凡事踏出第一步都很困難，獨活也是如此，若想有所改變，可還是無法提起勇氣的話，或許可以從「我能做到的事」開始，再小的事也沒關係，只要一點一點地嘗試，久而久之就能感受到它帶來的美好，畢竟人的感覺是會流動的。

練習獨活，也是學著與自己好好相處，運用感官投入每個當下，以及一次次與自己的對話，慢慢將受傷的心靈修復，不只能更了解自己，也拯救了自己。

▲《獨活女子的守則》是朝井麻由美所著的散文集。（圖／ichirochen）

「我就是喜歡一個人！」期望每個打開《獨活女子的守則》的人都能很快樂地說出這句話，不再被他人的目光束縛，更不找盡藉口來阻礙自己，現在就來為自己的「獨活」企劃提案吧！

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