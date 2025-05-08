fb ig video ETtoday search mobile

Stray Kids 成員I.N珠寶上身秀型男魅力　助DAMIANI搶攻新世代

>

▲▼ Stray Kids 。（圖／公關照）

▲STRAY KIDS成員I.N成為義大利珠寶品牌DAMIANI全球品牌大使。（圖／Damiani提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

珠寶品牌搶攻年輕市場，紛紛邀請新生代明星示範穿搭、帶動買氣，義大利珠寶品牌DAMIANI宣布南韓超人氣男子團體STRAY KIDS成員I.N（梁精寅）成為全球品牌大使，將領銜演繹於今夏登場的嶄新全球廣告形象，首波形象照中他戴上DAMIANI著名的Belle Époque美好年代系列十字架鑽石項鍊，並疊搭同系列手環，完美展現型男風範。

▲▼ Stray Kids 。（圖／公關照）

▲I.N示範DAMIANI Belle Époque美好年代系列十字架鑽石項鍊，並疊搭同系列手環。

24歲的I.N是STRAY KIDS中年紀最小的成員，但他的舞台魅力與時尚氣息深深吸引DAMIANI，邀他擔任全球品牌大使，他手握精品代言相當興奮，表示：「能夠與象徵創意與熱情的DAMIANI展開這段全新旅程，我感到無比興奮。身為藝術創作者與表演者，我深深認同品牌所代表的價值觀。」

▲▼ Stray Kids 。（圖／公關照）

▲STRAY KIDS成員Felix（左）與I.N 一同拍攝TOMMY HILFIGER春季廣告。（圖／TOMMY HILFIGER提供，以下同）

I.N與其他STRAY KIDS團員還是美國時尚品牌TOMMY HILFIGER的春季系列廣告主角，他們分別演繹經典學院風與海洋元素的服裝，展現優雅休閒風格，I.N穿經典不敗的白襯衫配牛仔褲入鏡，洋溢青春氣息。

▲▼ Stray Kids 。（圖／公關照）

▲STRAY KIDS為TOMMY HILFIGER春季廣告主角。

►韓星 S. Coups千萬伯爵鑽錶閃爆　男星出席Met Gala比華麗

►南韓富二代男星中門大開　朴炯植戴TAG Heuer錶加碼秀肌肉

關鍵字：

Stray Kids, DAMIANI, I.NTOMMY HILFIGER

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

禮貌領 #媽祖 結緣品竟被搶！　女子伸手奪走...學生當場傻眼

熱門文章

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

陳慧琳長腿一伸無敵　劉嘉玲露美背稱霸凍齡「 天花板」

陳慧琳長腿一伸無敵　劉嘉玲露美背稱霸凍齡「 天花板」

帝舵表自行車錶粉紅出擊　冠軍衣色調祝車手好運

帝舵表自行車錶粉紅出擊　冠軍衣色調祝車手好運

路易王子表情超多逗樂媽媽凱特王妃　夏綠蒂公主小淑女姿態吸睛

路易王子表情超多逗樂媽媽凱特王妃　夏綠蒂公主小淑女姿態吸睛

韓星 S. Coups千萬伯爵鑽錶閃爆　男星出席Met Gala比華麗 Lisa穿法拉利流蘇皮衣氣勢滿分　又辣又帥造型賞F1賽車 Met Gala／菲董LV外套鑲10萬顆珍珠　聯合主席男星斗篷下有玄機 「晚婚更幸福」星座Top 3 ！冠軍眼光高無懼催婚　不想將就感情 最容易招惹小人星座Top 3！第一名不小心就樹敵　被暗算還沒發現 邊界感很強的三大星座！TOP 1只要感到不舒服　就會表達不滿 買鞋大半號竟是「腳臭」元兇！關鍵原理在出汗增加

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面