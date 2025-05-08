Stray Kids 成員I.N珠寶上身秀型男魅力　助DAMIANI搶攻新世代

▲STRAY KIDS成員I.N成為義大利珠寶品牌DAMIANI全球品牌大使。（圖／Damiani提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

珠寶品牌搶攻年輕市場，紛紛邀請新生代明星示範穿搭、帶動買氣，義大利珠寶品牌DAMIANI宣布南韓超人氣男子團體STRAY KIDS成員I.N（梁精寅）成為全球品牌大使，將領銜演繹於今夏登場的嶄新全球廣告形象，首波形象照中他戴上DAMIANI著名的Belle Époque美好年代系列十字架鑽石項鍊，並疊搭同系列手環，完美展現型男風範。





▲I.N示範DAMIANI Belle Époque美好年代系列十字架鑽石項鍊，並疊搭同系列手環。

24歲的I.N是STRAY KIDS中年紀最小的成員，但他的舞台魅力與時尚氣息深深吸引DAMIANI，邀他擔任全球品牌大使，他手握精品代言相當興奮，表示：「能夠與象徵創意與熱情的DAMIANI展開這段全新旅程，我感到無比興奮。身為藝術創作者與表演者，我深深認同品牌所代表的價值觀。」





▲STRAY KIDS成員Felix（左）與I.N 一同拍攝TOMMY HILFIGER春季廣告。（圖／TOMMY HILFIGER提供，以下同）

I.N與其他STRAY KIDS團員還是美國時尚品牌TOMMY HILFIGER的春季系列廣告主角，他們分別演繹經典學院風與海洋元素的服裝，展現優雅休閒風格，I.N穿經典不敗的白襯衫配牛仔褲入鏡，洋溢青春氣息。





▲STRAY KIDS為TOMMY HILFIGER春季廣告主角。