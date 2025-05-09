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東區ARTIFACTS變超美打卡點！法式復古風Drôle de Monsieur話題單品進店

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記者鮑璿安／綜合報導

複合式精品店ARTIFACTS敦南旗艦店是不少人去東區的必逛點之一，今年終於迎來14周年全新改裝，呈現煥然一新的面貌，更特別與來自法國的 Drôle de Monsieur 攜手合作獨家限定快閃店，洋溢滿滿的春日法式氛圍，不光能夠拍美照還能入手全新季單品！

▲▼ Drôle de Monsieur 。（圖／品牌提供）

▲▼ Drôle de Monsieur 。（圖／品牌提供）

▲▼ Drôle de Monsieur 。（圖／品牌提供）

▲本次限定快閃店完美復刻 Drôle de Monsieur 2025 春夏系列秀場 。（圖／品牌提供）

Drôle de Monsieur 是少數在巴黎以外創立的法國品牌，創立於第戎，因此誕生了標誌性口號「Not From Paris Madame」，2025春夏系列向鄉村俱樂部的文化與生活方式致敬，整體散發著復古又時髦的韻味。重點單品鱷魚紋皮革外套融入了大膽的印花紋理，寬鬆率性的廓形加持之下，成為穿搭愛好者的必收單品之一；而鄉村俱樂部襯衫、印花運動套裝則點綴了玩味的插畫元素，在夏日時刻帶來一股愜意氣息。

▲▼ Drôle de Monsieur 。（圖／品牌提供）

▲▼ Drôle de Monsieur 。（圖／品牌提供）

▲ Drôle de Monsieur 2025春夏系列向鄉村俱樂部的文化與生活方式致敬 。（圖／品牌提供）

▲▼ Drôle de Monsieur 。（圖／品牌提供）

▲ Drôle de Monsieur 鱷魚紋皮革外套 。（圖／品牌提供）

▲▼ Drôle de Monsieur 。（圖／品牌提供）

▲鄉村俱樂部襯衫。（圖／品牌提供）

▲▼ Drôle de Monsieur 。（圖／品牌提供）

▲經典標語 T-SHIRT 。（圖／品牌提供）

本次限定快閃店完美復刻 Drôle de Monsieur 2025 春夏系列秀場，重現秀場中的洋傘與桌椅，並以花卉點綴，而品牌設計語言中經常見到的元素也被一一重現，鄉村俱樂部標誌性的高爾夫球桿、網球拍及法式復古雕塑，同時也與 ARTIFACTS 敦南旗艦店全新店裝相得益彰，共同營造出復古法式氛圍。而ARTIFACTS敦南旗艦店也煥然一新，融入了吊繩結構作為衣桿設計，讓整體空間明亮通透，更顯簡潔美感。

同場加映

▲ Matin Kim 。（圖／品牌提供）

▲ Matin Kim 。（圖／品牌提供）

▲ Matin Kim 。（圖／品牌提供）

▲ Matin Kim 。（圖／品牌提供）

▲Matin Kim結合簡約和個性的設計受到Z世代族群喜愛 。（圖／品牌提供）

Matin Kim結合簡約和個性的設計受到Z世代族群喜愛，這次在全新台北旗艦店帶來一大片「包包牆」，涵蓋招牌單品鐵牌鏈條包、蝴蝶結肩背包等，夏季系列更以「Pairing」為主題，詮釋日常服飾的機能樣貌，同時也帶來必收的短版 T-shirt、防風外套。此次更首度引進南韓原創高端系列 KIMMATIN，風格更具實驗性與前衛設計感，包括鞋履以及各種個性化服飾。當然也不能夠錯過「台北限定系列」，包含帆布提袋、大提袋、T-shirt與棒球帽等服飾配件單品，設計上巧妙結合品牌經典語彙與「TAIPEI」字樣，展現對在地文化的致敬。

關鍵字：

ARTIFACTS, 快閃店, Drôle de Monsieur, 限定, 復古

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