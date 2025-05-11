Jennie這麼瘦也有小肚子！盤點5個「身體特徵」以為是缺點其實超有魅力

文／美人圈

2025 Coachella科切拉音樂節最具話題的舞台，毫無懸念地被Solo女王Jennie完全拿下！在首周以酒紅色短上衣配高腰小熱褲，第二周則以西裝背心搭配貼身短褲，身形不過胖也不過瘦，結實又緊實的線條加上自信姿態，讓人目光根本移不開。但原本在一片「好身材天花板」的讚聲中，卻有另一派聲音突然浮現，開始針對Jennie帶一點肉感的小肚子提出質疑，甚至驚訝：「這麼瘦的女生怎麼會有小肚腩！」。

▲Jennie在2025 Coachella舞台表演。（圖／IG@oddatelier、IG@didu_official）

▲Jennie首周以酒紅色短上衣配高腰小熱褲。（圖／IG@didu_official）

就算是光芒萬丈的Jennie ，也難逃身體被放大檢視的命運，如今連一點自然的小腹線條都成為網友審視的焦點，我們不得不再次思考：當代對女性身體的期待，究竟有多不合理？但你知道嗎，Jennie被放大檢視的「小缺陷」，其實根本不是缺陷，反而是健康與真實的象徵。在社群媒體過度修圖、濾鏡濫用的年代，我們早就忘了「身體的自然狀態才是最美的樣子」。這篇就來盤點5個「你以為是缺點，其實超有魅力」的身體特徵，別再為了迎合標準美而忽略了自己原本就很棒的樣子。

1. 小肚子

現實生活中，絕大多數的女生是不可能有很平坦的小腹，即便是每天練帕梅拉虐腹運動，只要在不吸氣、放鬆站著的情況下多多少少還是會有小腹凸起的現象！因為女性生來就有一對卵巢和一個子宮，而小腹這層脂肪的作用就是來保護這兩個器官不受擠壓。如果你沒有的話，就代表過瘦啦！

▲Jennie露出小肚子引討論。（圖／IG@georgeshobeika）

▲網訝異Jennie也有小肚子。（圖／IG@jennierubyijen）

2. 大腿有肉

大腿上的皮下脂肪，其實是「保護性脂肪」，不是你想像中的「胖」！它的存在，是為了保護骨盆、肌肉與關節，尤其是女生天生脂肪比例就比較高，大腿有肉真的很正常。那不是你懶惰或吃太多的證明，而是你身體在默默守護你的方式。國防醫學院研究更指出，腿圍粗的人死亡機率低，擁有一雙健康粗壯的好腿反而才是長壽的指標。但這邊也要提醒，不是大腿越粗越好，正常健康的腿圍應控制在「大腿圍＝身高乘以0.3」，儘量控制在這數值為宜！

▲大腿有肉不一定是胖。（圖／Freepik、IG@jennierubyjane）

▲Lisa。（圖／IG@lalalalisa_m）

3. 高顴骨

過去高顴骨常常被誤會是「不好親近」、「看上去比較兇」，但其實高顴骨的優點超多，很多模特兒和明星還羨慕不來呢！顴骨高表示骨架支撐度比較強，臉部輪廓更耐老，膠原蛋白流失後不容易整張臉垮下來，看起來也比較有精神。且高顴骨還能讓五官更有層次感，不容易看起來臉平或浮腫，就算素顏也能自帶立體感，拍照角度超加分！高顴骨女星代表像是Rosé、TWICE Momo等鏡頭下超有氣場，時尚感直接拉滿。

▲此外，高顴骨輪廓明顯，修容、打亮的效果會更明顯，不需要過多化妝技巧就能輕鬆打造立體妝容！（圖／IG@roses_are_rosie、IG@momo）

4. 單眼皮

你以為雙眼皮才是王道？錯，單眼皮才是高級臉的代名詞。冷酷、神秘、耐看，一眼就記得你，不撞臉就是最強魅力！且單眼皮的眼皮摺比較少，畫眼妝不較不容易積線、暈開，妝感更乾淨俐落，簡單畫上眼線就有神又不浮誇。值得一提的是，單眼皮還會讓整體氣質更冷靜、理性、知性，即便你不說話，就已經有滿滿存在感。

▲金高銀、ITZY禮志。（圖／IG@ggonekim、IG@yezyizhere）

▲金多美、ITZY禮志。（圖／IG@d_a___m_i、IG@yezyizhere）

5. 有雀斑

「雀斑」不是你該遮的瑕疵，而是你獨一無二的標誌！現在一堆人靠化妝畫「雀斑妝」追求自然感，而你天生就擁有，是現在最潮的肌膚特徵。此外，有雀斑的人常被說「像畫了腮紅和曬傷妝」一樣自然有氣色，就算素顏也不會沒精神，直接自帶濾鏡感。看看韓國人氣男團Stray Kids成員Felix，以及演員金敏荷有了雀斑瞬間給人充滿異國風情、慵懶的感覺，特別有辨識度。

▲金敏荷。（圖／IG@minhakim__）



▲Stray Kids Felix。（圖／IG@realstraykids）

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