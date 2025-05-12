《機智住院醫生生活》高允貞顏值巔峰！清冷感眼妝＋弱化色調是重點

文／美人圈

Netflix《機智住院醫生生活》近期開播！開頭評價雖然有點兩極，但不少網友都認為主角高允貞的美貌真的是巔峰，光看她的臉就可以忘記劇情的程度，她這種清冷高級的長相真的很有辨識度，淡淡的疏離美感、像是不食人間煙火的仙女，其實普通人也可以透過眼妝技巧，視覺上塑造清冷氣質，而且還意外的消腫泡，讓眼妝層次更乾淨，快一起往下看！

高允貞「清冷感」美貌重點，弱化妝容色調是關鍵

高允貞的美貌經常讓人在追劇時忘記劇情、只看著她的臉！集仙氣與疏離感於一身，「清冷感」妝容有什麼重點呢？化妝師分析，一般清冷感的妝容在妝面上會弱化色調，像是腮紅、眼影等都淡淡的，且基本色系統一，眼妝在眼尾可以稍稍帶些煙燻感，這樣畫不僅可以更乾淨，日常也不突兀！

▲高允貞顏值巔峰。（圖／Netflix，下同）

特別推薦這種清冷感妝搭配裸色調的腮紅及唇膏，不笑時清冷、笑起來卻又少女感十足，妥妥的斬男妝容模版！今天就一起學學看這種日常清冷感煙燻妝，特別是先深後淺的畫法在視覺上加深輪廓、消除腫泡，眼妝層次更乾淨！

韓系「清冷感眼妝」畫法步驟1：中間色＋深色畫出輪廓感

這款眼妝比較特別的是先從深色開始畫，為什麼要先從深色開始？一般眼影都是從淺色畫到深色、但內雙眼型這樣畫的話很容易一睜開眼睛都被眼皮吃妝，因此反過來的倒敘畫法會更加適合內雙眼型，眼妝也會更乾淨。首先眼皮用蜜粉或是眼影打底膏打底後，將中間色畫在「睜開眼後的眼摺上方」，稍微往眼頭及眼尾暈染，接著在眼尾用深色暈染漸層，畫在這個部位可以很好的消除腫泡感、而且不會吃妝，整個煙燻妝更有層次。

▲第一步先從深色開始畫。（圖／IG@bbia.official，下同）

韓系「清冷感眼妝」畫法步驟2：眼窩邊緣用淺色加強深邃度

接著一樣睜開眼睛畫，在整個眼窩邊緣用淺色調加強眼窩深度，另外仔細與剛剛畫的中間色眼影作銜接，以鬆散的暈染刷來回帶出基本的眼周輪廓感，同時注意保留眉骨下方及眼頭、眼尾三角區，這步驟是整個眼妝乾淨的關鍵。

韓系「清冷感眼妝」畫法步驟3：眼頭及臥蠶畫上珠光

臥蠶可以增加眼妝細節及弱化銳利感，我們可以在臥蠶前半段及眼頭輕輕畫上一點臥蠶，讓臥蠶更加明顯之外、整個眼妝也會更加細緻。接著用咖啡色眼線筆輕輕在眼尾延伸眼線，往眼尾平行畫出去可以在視覺上拉長眼型，對於內雙或窄雙來說不僅可以放大雙眼、同時也有消腫泡的效果。

韓系「清冷感眼妝」畫法步驟4：刷上束狀感睫毛膏

睫毛部分可以著重在畫出束狀感的睫毛膏，刷上睫毛膏後、趁著睫毛還沒乾燥前用圓頭的小鑷子夾成一束一束的束狀感，也可以用鑷子沾取睫毛膏直接補強束狀感，這種束狀睫毛可以很好的放大眼型，也可以避免眼妝被吃掉，讓整個眼妝更加柔和！

▲畫出束狀感的睫毛。（圖／IG@bbia.official、mude_official）

韓系「清冷感眼妝」畫法步驟5：畫出下眼影

最後，可以再用眼影的淺色及中間色調加強下眼影，順著下眼瞼臥蠶部位描繪出輪廓感，再稍微銜接眼尾ㄑ字部位即完成，眼妝不僅乾淨清晰、而且柔柔霧霧的輪廓感仙氣十足，內雙也不用擔心吃妝問題，一定要試著畫畫看！

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