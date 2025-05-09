Sugarfina母親節限定系列像珠寶盒　高顏值讓媽媽甜蜜蜜

▲Sugarfina在母親節前夕推出「La Vie En Rose玫瑰人生」限定系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

以精緻糖果和創意包裝聞名、成為許多貴婦心頭好的Sugarfina，為慶祝台北101旗艦店開幕滿周年，特別推出2025母親節限定的「La Vie En Rose玫瑰人生」系列，主打浪漫粉嫩色調，並以草莓風味為主軸，像珠寶盒一般的糖果光看就療癒。

Sugarfina玫瑰人生系列包含「草莓風味棉花軟糖」、「心型草莓軟糖」以及「草莓香檳小熊軟糖」等多款軟糖，外觀設計延續Sugarfina一貫的珠寶盒式包裝，搭配法式花園元素，營造出柔美精緻的視覺效果，九盒裝的粉色迷你提箱禮盒，提供消費者自由組合搭配，送媽媽一定讓他又驚又喜。

此外，限量的「氣泡粉紅酒小熊軟糖」慶祝瓶也能制霸節慶，靈感來自南法普羅旺斯的「天使絮語」氣泡粉紅酒，以微酸微甜的風味搭配糖晶外層，增添咀嚼時的多層次口感，時髦的媽媽一定喜歡，「La Vie En Rose玫瑰人生」系列已於Sugarfina台北101旗艦店和官方線上商城限量開賣。

音響品牌B&O近期在台推出的第三代 Beosound A1 便攜式藍牙喇叭，不僅外型設計極具質感，音樂效果也升級，也很適合作為「媽媽專屬」的心意之選。

由知名丹麥設計師 Cecilie Manz 操刀的第三代 Beosound A1 ，以珍珠噴砂鋁材打造出優雅且富有雕塑感的機身，共有天然鋁色、蜂蜜金與尤加利綠三種配色選擇，搭配柔軟的防水皮革帶，方便媽媽攜帶並兼顧品味。機身上共有2173個精密鑽孔，以達到自然流暢的呈現優化的音響結構，提供強勁且澎湃的低音體驗。

第三代 Beosound A1 將低音單元進一步升級，低音聲壓級達到 64dB，比前一代增加 2dB，能帶來更加豐富飽滿的聲音效果，電池續航時間延長至 24 小時，並支援立體聲配對功能，讓使用者能輕鬆將兩台 A1 連接，打造更具沉浸感的聽音體驗。

內建藍牙 5.1 技術，搭配三麥克風陣列，提供清晰的通話品質及免提功能。其支援 Microsoft Swift Pair 和 Google Fast Pair，可快速穩定地連接多種裝置，Beosound A1 是全球首款獲得 Cradle to Cradle Certified銅級認證的藍牙音響，確保超過10年的產品壽命，符合永續理念，售價12,400元。