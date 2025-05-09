fb ig video ETtoday search mobile

Sugarfina母親節限定系列像珠寶盒　高顏值讓媽媽甜蜜蜜

>

▲Sugarfina「La Vie En Rose玫瑰人生」系列。（圖／品牌提供）

▲Sugarfina在母親節前夕推出「La Vie En Rose玫瑰人生」限定系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

以精緻糖果和創意包裝聞名、成為許多貴婦心頭好的Sugarfina，為慶祝台北101旗艦店開幕滿周年，特別推出2025母親節限定的「La Vie En Rose玫瑰人生」系列，主打浪漫粉嫩色調，並以草莓風味為主軸，像珠寶盒一般的糖果光看就療癒。

▲Sugarfina「La Vie En Rose玫瑰人生」系列。（圖／品牌提供）

Sugarfina玫瑰人生系列包含「草莓風味棉花軟糖」、「心型草莓軟糖」以及「草莓香檳小熊軟糖」等多款軟糖，外觀設計延續Sugarfina一貫的珠寶盒式包裝，搭配法式花園元素，營造出柔美精緻的視覺效果，九盒裝的粉色迷你提箱禮盒，提供消費者自由組合搭配，送媽媽一定讓他又驚又喜。

▲Sugarfina「La Vie En Rose玫瑰人生」系列。（圖／品牌提供）▲Sugarfina「La Vie En Rose玫瑰人生」系列。（圖／品牌提供）

此外，限量的「氣泡粉紅酒小熊軟糖」慶祝瓶也能制霸節慶，靈感來自南法普羅旺斯的「天使絮語」氣泡粉紅酒，以微酸微甜的風味搭配糖晶外層，增添咀嚼時的多層次口感，時髦的媽媽一定喜歡，「La Vie En Rose玫瑰人生」系列已於Sugarfina台北101旗艦店和官方線上商城限量開賣。

▲Sugarfina「La Vie En Rose玫瑰人生」系列。（圖／品牌提供）▲Sugarfina「La Vie En Rose玫瑰人生」系列。（圖／品牌提供）

音響品牌B&O近期在台推出的第三代 Beosound A1 便攜式藍牙喇叭，不僅外型設計極具質感，音樂效果也升級，也很適合作為「媽媽專屬」的心意之選。

▲B&o母親節禮物。（圖／各業者提供）

由知名丹麥設計師 Cecilie Manz 操刀的第三代 Beosound A1 ，以珍珠噴砂鋁材打造出優雅且富有雕塑感的機身，共有天然鋁色、蜂蜜金與尤加利綠三種配色選擇，搭配柔軟的防水皮革帶，方便媽媽攜帶並兼顧品味。機身上共有2173個精密鑽孔，以達到自然流暢的呈現優化的音響結構，提供強勁且澎湃的低音體驗。

第三代 Beosound A1 將低音單元進一步升級，低音聲壓級達到 64dB，比前一代增加 2dB，能帶來更加豐富飽滿的聲音效果，電池續航時間延長至 24 小時，並支援立體聲配對功能，讓使用者能輕鬆將兩台 A1 連接，打造更具沉浸感的聽音體驗。

▲B&o母親節禮物。（圖／各業者提供）

內建藍牙 5.1 技術，搭配三麥克風陣列，提供清晰的通話品質及免提功能。其支援 Microsoft Swift Pair 和 Google Fast Pair，可快速穩定地連接多種裝置，Beosound A1 是全球首款獲得 Cradle to Cradle Certified銅級認證的藍牙音響，確保超過10年的產品壽命，符合永續理念，售價12,400元。

關鍵字：

糖果, 母親節, 限定, 精緻, 禮物

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【泰格與雪兒】當姐妹陷入曖昧

熱門文章

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

最容易招惹小人星座Top 3！第一名不小心就樹敵　被暗算還沒發現

最容易招惹小人星座Top 3！第一名不小心就樹敵　被暗算還沒發現

邊界感很強的三大星座！TOP 1只要感到不舒服　就會表達不滿

邊界感很強的三大星座！TOP 1只要感到不舒服　就會表達不滿

襯衫穿搭全攻略！從白襯衫到牛仔襯衫　80種穿搭時髦範本輕鬆駕馭

襯衫穿搭全攻略！從白襯衫到牛仔襯衫　80種穿搭時髦範本輕鬆駕馭

凱特王妃舊衣配黛妃耳環美出新高度　珍珠項鍊被秒殺 IKEA肉丸鑰匙圈只送不賣　連國旗都神複製有夠可愛 IKEA瑞典肉丸、脆皮豬腳買一送一！宜家卡友「限定8天」現賺一盤 肖戰超萌工作花絮帥照！露燦笑體驗「豆豆鞋製作」　TOD’S同款單品曝光　 「晚婚更幸福」星座Top 3 ！冠軍眼光高無懼催婚　不想將就感情 《24小時健身俱樂部》鄭恩地2周瘦7公斤　減肥秘訣公開每天跳三次有氧 出門前用4件事「喚醒身體」　上班更有精神

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面