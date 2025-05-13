旅遊久走腳痠腫脹？8招「舒緩妙招」＋2款神器必備　爆走萬步也不累

文／美人圈

外出旅遊免不了爆走一整天，甚至還可能每天狂走2萬步！每次回到飯店都能感受到雙腳極度緊繃，甚至浮腫、痠痛，這是因為腳是人類的第二心臟，當壓力過大、血液就無法回流到心臟，進而影響到一連串的身體循環，以下就來分享如何解決久走之後的不適感，必須好好收藏！

告別旅遊腿痠痛，從選對鞋開始

久走腳痠腫脹舒緩技巧1：鞋子不能一雙打天下

有的人為了減輕行李重量與空間，而只帶一雙鞋，事實上，每天穿不同的鞋，才能使用到腿部不同的小肌肉，鍛鍊肌肉之餘，也能相對避免只使用某個肌肉導致痠痛。同理，出國建議至少備兩雙鞋交替穿，避免同個部位不斷被摩擦、出力，減緩長水泡與腫脹、痠痛的機會。

久走腳痠腫脹舒緩技巧2：慎選鞋款，高低差在3公分內

鞋子不只要交替穿，還需要慎選！鞋底太硬走久容易痛、鞋底太軟則容易抽筋。適合人體久走的鞋子，除了需有適當的厚度與彈性回饋外，還包含腳尖和腳跟的高低差落在1.5～3公分是最理想的，挑選時可多往這方面稍加留意，一般來說，多數的運動鞋都符合這些條件。

▲久走慎選鞋款。（圖／IG@taeri__taeri）

舒緩疲勞，泡澡抬腿按摩最有效！



久走腳痠腫脹舒緩技巧3：泡澡比貼布有用

情況允許的話，每天回住宿休息時，非常推薦泡腳或泡澡！泡溫熱水能使雙腳肌肉達到放鬆、舒緩疲勞，整體效果會比貼貼布還來得有效。也可一邊泡一邊由下而上的按摩雙腿，加速減緩雙腳的腫脹與痠痛。

久走腳痠腫脹舒緩技巧4：適度穿插休息時間

出國旅遊也許會想要把握機會，把不同於台灣的風景、風俗民情盡收眼底，不過適當的休息，可以減少雙腳的負擔，走的更多、更久！建議將「休息時間」安排到行程當中，可以是找個公園坐、也可以是找個咖啡廳邊吃美食邊休息，建議可停留至少30分鐘，還能夠在休息時將雙腳稍稍提高，使血液回流，減輕腫脹感。

久走腳痠腫脹舒緩技巧5：抬腿高度要高於心臟

除了在休息時間將腿部抬高，強烈建議回到住處後，睡前將雙腳抬高於心臟，幫助血液回流、促進循環，大幅減緩爆走整天的痠脹感。如果抬完腿，仍覺得有些痠脹，可再搭配按摩，雙手握拳，運用指節由下而上按摩雙腿。

▲久走後的休息時間也很重要。（圖／IG@hanjji）

加分技巧：壓力襪、足貼、伸展運動！

久走腳痠腫脹舒緩技巧6：穿著壓力襪

尤其容易靜脈曲張的人，建議選擇透氣材質的壓力襪，藉由壓力幫助血液回流，減緩腿部腫脹緊繃的感受。抑或選擇利用「壓力」原理的按摩儀器，例如：日本熱賣的猩猩之握，按壓完會感受到腳有瞬間被解開、放鬆的感覺。

▲容易靜脈曲張的人建議選穿透氣材質的壓力襪。（圖／IG@taeri__taeri）

久走腳痠腫脹舒緩技巧7：善用「足部貼片」

如果住宿地方真的無法泡澡、泡腳，那還是很推薦使用「足部貼片」，例如：休足時間！而想讓足部貼片的舒緩效果最大化，不僅小腿，推薦腳底也可貼著，並同步搭配抬腿。

久走腳痠腫脹舒緩技巧8：踮腳伸展

最後是在住宿做簡單的伸展！面對牆壁踮起腳尖，雙手輕輕扶著牆即可，接著抬頭挺胸縮小腹，腳尖不宜過度用力，停留10秒後即可放鬆回到地面停留3秒，再將腳跟同時離地，可至少做5～10組，想加強伸展感的，甚至可將雙手沿著牆面慢慢向上伸直，將整個身體伸展開來，並幫助收縮小腿的腓腸肌和比目魚肌，加速血液循環，舒緩腫脹感。

▲踮腳伸展。（圖／freepik）

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