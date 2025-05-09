《星期三》女主角下身失蹤性感跑趴　巧搭百年懷錶添復古味

▲影集《星期三》女主角珍娜奧特嘉穿Balmain訂製服，別上TAG Heuer古董懷錶跑趴。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

甫落幕的紐約大都會藝術博物館慈善晚宴Met Gala，堪稱明星與造型師的時尚大會考，成功的造型總讓人津津樂道、一再回味，而會後的After Party也不能馬虎，又是另一場比美盛會，演出影集《星期三》走紅的新生代女星珍娜奧特嘉（Jenna Ortega）趕上「下身失蹤」流行風潮，身穿Balmain訂製西裝露美腿跑趴。





▲美國流行樂天后莎賓娜卡本特（左）勾著珍娜奧特嘉，洩露兩人的好交情。

珍娜奧特嘉在Met Gala會後派對身穿誇張墊肩的西裝輪廓連身裝亮相，領片上別著金色花型胸針，最特別的是腰際別上一枚TAG Heuer 1914年出產的古董Heuer 黃金懷錶，彰顯品牌逾百年的製錶傳承，也為她的造型增添復古奢華的氣息，性感又帥氣的模樣贏得目光。





▲珍娜奧特嘉搭配的TAG Heuer 1914年出產的古董Heuer 黃金懷錶。

緊緊勾著珍娜奧特嘉的是人氣紅不讓的美國歌手莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter），洩露兩人的好交情，當晚莎賓娜卡本特身穿白襯衫配黑領帶，並搭配及地的LV（Louis Vuitton，路易威登）黃色毛毛長大衣，同時拎LV黃色Speedy包，輕鬆流行樂天后氣勢。

