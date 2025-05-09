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「單身也很好」星座Top 3公開！　第1名痛恨被情勒、覺得另一半麻煩

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▲▼「單身也很好」星座Top 3　第1名痛恨被情勒 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲有時候單身也是一種選擇。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

12星座中有人害怕孤單，急著想脫單，有的星座認為「單身也很好」，即便一個人也能過得很精采，無牽無掛不用為他人心煩，盤點單身也很好的星座Top 3，看看誰上榜了！

#第3名 射手座

射手座熱愛自由與冒險，天生就是享受人生的樂觀主義者。他們總有許多計畫，如出國旅行、學習語言、嘗試新鮮事等。射手座的生活重心從來不會只放在戀愛上，比起戀愛，他們更關心自己的成長與快樂。戀愛如果太黏或限制太多，反而會讓他們感到窒息。因此單身對射手來說是自由的象徵，他們能隨心所欲地過每一天。

▲▼「單身也很好」星座Top 3　第1名痛恨被情勒 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#第2名 處女座

處女座對自我要求高，也對伴侶有很高的標準。他們寧可單身也不願將就戀愛，對於沒有完全信任與理解的關係，寧願選擇遠離。單身時的處女座能把所有時間用在自我提升上，如進修、工作、健身與養生活動，享受井然有序的生活方式。對處女座而言，與其在關係中感到壓力與不安，不如保持單身、掌握人生的主導權。

#第1名 水瓶座

水瓶座天生自由、不受拘束，對水瓶來說，戀愛雖然美好，但並不是人生的必要條件。他們不容易被情感綁架，甚至有點怕麻煩，只要自己過得開心、有理想可以追尋，有朋友可以交流，就已經覺得人生非常充實。單身時期，他們反而能全心投入喜愛的事物，因此即使沒有另一半，水瓶完全不覺得寂寞。

關鍵字：

星座, 單身, 愛情, 自由, 生活

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