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吃對顏色超重要！營養師傳授「彩虹飲食法」讓你更健康

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▲▼營養師傳授「彩虹飲食法」讓你更健康 。（圖／Unsplash）

▲平時應攝取多色蔬果補充植化素。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人越來越注重飲食健康，營養師高敏敏也建議民眾能多攝取各種不同顏色食物來補出營養素，她分享蔬果有著不同色彩與香氣，裡面含有不同植化素，且每種植化素都有不同功效，聽聽她的彩虹食物清單，跟著吃就沒錯！

▲▼營養師傳授「彩虹飲食法」讓你更健康 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#紅色

紅色蔬果富含營養，像是茄紅素、花青素，而功效多半能強化心血管、避免泌尿道感染，建議可以從蔓越莓、紅椒、大番茄、西瓜下手。

#橘色

橘色蔬果富含類胡蘿蔔素，能夠強化心血管、提高免疫力，像是胡蘿蔔、南瓜、木瓜、柿子都是好選擇。

#黃色

黃色蔬果富含類黃酮素、葉黃素、玉米黃素，能幫助保護眼睛健康，可以多多從黃椒、玉米、地瓜、鳳梨等食物中補充。

#綠色

綠色蔬果富含葉綠素、維生素B群，能夠幫助護肝排毒、提升代謝、協助減重，像是酪梨、芭樂、奇異果、蔬菜類都是好選擇。

#紫色

紫色蔬果富含花青素、酚酸類、白藜蘆醇，能幫助維持記憶力、抗老化與加強泌尿系統健康，建議從葡萄、紫米、藍莓、桑椹中補充。

#白色

白色蔬果富含硫化合物、多酚，有助於提高免疫力、顧肺和降低膽固醇，建議可以多多攝取白蘿蔔、山藥、洋蔥、大蒜等食物。

#黑色

黑色食物中富含多醣體、類黃酮素，通常黑紫色的食物抗氧化能力特別強，跟淺色食材相比，能預防老化性疾病、幫助抗氧化抗發炎、減少癌症風險，更是保持活力的好朋友，像是黑木耳、香菇、海藻、黑芝麻等都是優質選擇。

關鍵字：

飲食, 營養, 健康, 彩虹, 食物

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