夏姿打造母親節限定「法式情書花攤」！全新形象店重點印花T、玉鐲包

記者鮑璿安／綜合報導

台灣設計師品牌SHIATZY CHEN 夏姿．陳迎來遠東信義A13全新形象店盛大開幕，並巧妙帶來期間限定的「法式情書花攤」浪漫意象，結合新中式設計，打造明亮通透的購物空間，為母親節帶來充滿春日氣息的時尚新選擇。





▲SHIATZY CHEN 夏姿．陳呈現夢幻「法式情書花攤」 。（圖／品牌提供）

為迎接母親節，SHIATZY CHEN 夏姿．陳呈現夢幻「法式情書花攤」，不僅重現法國街景常見的廣告海報牆，將夏姿2025春夏系列主題之花鳶尾花，同時也是法國國花，佈滿各個角落充滿春日盎然。而全新店裝以新中式為靈感，採用現代「水磨石」地板，結合「屏風」重要元素，打造更加明亮通透、藝術兼具的豪華衣櫥購物空間。





▲男女裝標誌性的緹花背心、立領刺繡背心，融入品牌最引以為傲的手工立體刺繡細節；夏姿獨有的玉鐲包換上金蔥棉麻元素。（圖／品牌提供）

全新A13店展現年輕化形象，店內陳設最新2025春夏系列重點單品，像是開版圖印花T，異材質拼接鉤針飾邊領口細節，融入休閒和時髦氛圍；而早春系列不能錯過男女裝標誌性的緹花背心、立領刺繡背心，融入品牌最引以為傲的手工立體刺繡細節，珍藏一針一線帶來的中式文化底蘊。此外，夏姿獨有的玉鐲包注入金蔥棉麻元素，搭配上小巧可愛的尺寸，玉鐲手柄猶如隨身珠寶一般熠熠生輝。

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複合式精品店ARTIFACTS敦南旗艦店是不少人去東區的必逛點之一，今年終於迎來14周年全新改裝，呈現煥然一新的面貌，更特別與來自法國的 Drôle de Monsieur 攜手合作獨家限定快閃店，洋溢滿滿的春日法式氛圍，不光能夠拍美照還能入手全新季單品！





▲本次限定快閃店完美復刻 Drôle de Monsieur 2025 春夏系列秀場 。（圖／品牌提供）