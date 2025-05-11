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人生有5種思維讓你慢慢走下坡　給一直遇到困境的人

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單身,女性,厭世（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲幾種走下坡思維要避免。（圖／pexels、unsplash、Pakutaso，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

很多人進入職場後，會領悟到一件事，就是努力不是成功的「唯一要件」，很多人拚命打拚，也未能走出困局，有時人生路上除了勤勞，思維與想法也很重要，遇到一個難關衝不破，換種思維跟做法很輕鬆解決了，有5個很不妙的思考，很高機率會讓人生走下坡。

▲女性,思考,單身。（圖／unsplash）

螃蟹效應
許多抓過螃蟹的人都知道，放一隻螃蟹在竹簍裡，牠有可能自己爬出來，但等到多放幾隻螃蟹在裡面，即便不蓋蓋子，所有螃蟹都會乖乖在籃內，這是有原因的。

因為螃蟹沒有群體意識，不懂得什麼是合作，一隻螃蟹往上爬，就會被另一隻拉下來，互相踩著對方往出口前進，最後的結局就是誰也逃不出困局。人若是如此，見不得對方好、比你幸運，想辦法把他絆住，結局就是這個團隊永遠都無法前進。身邊的人好，自己才有可能會變好，這是基本的道理。

▲女性,單身,傷心,沉思,思考,憂鬱。（圖／unsplash）

破窗效應
之前曾有心理學家做過實驗，一輛普通車子停在路邊，一星期都還安好，若把它車窗打破，一個小時就被偷走了，只要出現一個缺口，就會引發人類心理層面的失序。

舉例而言，一個乾淨的角落被放了一袋垃圾，馬上就會引來更多垃圾堆放，久而久之那角落就成了垃圾堆，即便一開始只是一個飲料紙杯，馬上就引起加倍的效應。如果你今天一縱容自己，馬上就無法停止的思維會發生，就必須時時遵守底線，像是減肥了兩星期後，決定吃一頓大餐，吃完後就覺得「何必這麼虧待自己呢？改成一週2次吧」，之後3次、4次越來越多，注定減肥失敗。

▲女性,聚會,化妝,追劇。（圖／pexels）

鱷魚效應
若一隻腳鱷魚咬住，你想試圖用手來拉出腳，很多時候就是連手都賠進去，因為鱷魚一咬住是不會把嘴鬆開的，不懂及時止損，就會有更多成本要付出。一直這樣很多年都沒有起色，卻捨不得放開自己之前付出的成本，也未觀察周邊的情況，到頭來就是越陷越深。

羊群效應
以前曾教過「盲從失心斷生機」，牧羊人在管理一群羊，不需要每隻都照顧，只要控制好領頭的羊，其他羊群毫不思考就會跟隨、做跟前面一隻羊同樣的事，盲目的跟風，完全沒有思考跟判斷能力的人，說穿了只是在跟人賭運氣。

若是你運氣不是特別強，通常會有兩個後果，第一個就是錯過時機，因為你會跟別人不會跟嗎？第二就是因為你不知所以然忙目跟隨，遇到困難就容易放棄，一事無成。

▲▼女性，女人。（圖／Photo by Ravi Roshan on Unsplash）

酒和污水效應
一杯酒跟一杯污水，無論比例如何，即便是99％酒混合1%污水，整杯酒就是報廢了。

這可延伸變成環境效應，無論是多聰明的人，在扭曲的環境之中，就是有可能變成討厭的樣子，因為現在不是在比智商、比考試，而是人格養成，這種淺移默化的影響是巨大的，所以如果自己想變更好，不要總在「自己最好」的圈子裡混，優化自己的生活圈才有可能變成更好的人。

關鍵字：

職場, 思維, 合作, 心理, 困境

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