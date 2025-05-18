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公認最美顏色！30+女生都愛「灰色穿搭」　4重點高級優雅一秒有感

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全球公認最美顏色是「灰色」！30+女生這樣穿，高級優雅一秒有感！

▲灰色穿搭顯高級。（圖／lorfrancais IG、zeynabfadaeiii IG、翻攝自小紅書）

圖文／CTWANT

如果要選出一個真正「不靠搶眼卻自帶氣場」的顏色，那一定是灰色。

從巴黎街拍、韓妞IG，到日本時尚部落客都默默穿起灰色，這個「世界上最美的顏色」不再只是冷靜內斂的代表，而是進化成時髦人的低調宣言！灰色不浮誇、不中規中矩，卻剛剛好能展現穿搭者的質感、層次與深度，這也是為什麼越來越多30+女生，把灰色當成衣櫃裡的核心主色。

全球公認最美顏色是「灰色」！30+女生這樣穿，高級優雅一秒有感！

▲時髦人衣櫃必備灰色服裝。（圖／翻攝自小紅書）

為什麼灰色會爆紅？心理學認為灰色代表著中立、理性、成熟，能帶來平靜與穩定感；而在穿搭上，灰色比黑色少了壓迫感，比白色更不容易髒，搭配起來也更加包容、多變。不管是冷調都會風、日系極簡、還是慵懶感穿搭，灰色都能完美融入，像是一塊乾淨的畫布，能夠讓質地、剪裁與配件說話，這就是「不費力的時尚感」精髓所在。

全球公認最美顏色是「灰色」！30+女生這樣穿，高級優雅一秒有感！

▲灰色可以展現不費力的時尚感。（圖／翻攝自小紅書）

關於灰色穿搭的四大重點

第一：牛仔褲、牛仔裙選灰色，瞬間拉高時髦等級。傳統藍色牛仔褲容易偏向休閒或街頭感，而灰色丹寧則能削弱休閒感、多一分成熟洗練，上身可以是隨便一件簡單的白T或皮外套，就能穿出韓系極簡或歐洲街頭感。

全球公認最美顏色是「灰色」！30+女生這樣穿，高級優雅一秒有感！

▲Levi’s® Workwear工裝系列 568™ 男款中腰寬鬆牛仔褲／4,390元，充滿90年代風格的寬鬆工裝褲，散發出恰到好處的個性態度。（圖／品牌提供）

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▲Levi’s®女款牛仔短裙／3,290元。滿版logo設計和拼接剪裁，讓牛仔裙不無聊。（圖／品牌提供）

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▲Levi’s®女款 牛仔裙 ROCK&ROLL系列／4,590元，走路時若隱若現的腿部線條，太性感了吧！（圖／品牌提供）

第二：外套選灰色，低調卻知性。不論是Oversized西裝外套、毛呢大衣，或是短版外套，灰色總能帶出「有想法卻不張揚」的形象感，尤其對30+女性來說，比黑色少了硬派感，反而更顯溫柔幹練。

全球公認最美顏色是「灰色」！30+女生這樣穿，高級優雅一秒有感！

▲外套選灰色低調卻知性。（圖／翻攝自小紅書、取自cyorobinthkey IG）

第三：球鞋選灰色，比白鞋更百搭不怕髒。白鞋固然好搭，但一點小髒就顯舊？灰色球鞋低調、耐髒又有運動時髦感，與裙裝、褲裝、套裝都能完美融合，是想穿得輕鬆又有細節感的首選；假如想入手一雙灰色球鞋，請參考New Balance的「2025 Grey Days」，今年從經典的550、740到超有科技感的9060和1080，甚至是新登場的1906L樂福鞋、MT10，不用刻意堆砌時尚元素，只要足部是一雙灰色球鞋，就能讓整體穿搭看起來更完整、更有個性。

全球公認最美顏色是「灰色」！30+女生這樣穿，高級優雅一秒有感！

▲New Balance Grey Days 2025共集結17雙經典灰色鞋款，相信每個人都能找到自己命中注定的那雙。（圖／品牌提供）

更棒的是，New Balance這次不只推鞋，還很會玩！配合Grey Days 2025活動，特別在全台指定門市設置了復古風「拍貼機」，只要加入LINE好友並現場消費就能免費拍照，立刻印出專屬你的灰色時尚瞬間。

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▲Grey Days 2025活動。（圖／品牌提供）

第四：簡單款上衣選灰色，既不挑膚色、還能穿出低調質感。不論是基本T、薄針織或襯衫，只要換成灰色，就能讓整體造型看起來更柔和高級，像是小編私心推薦的這款CHECK 2 CHECK「冰磁T」，布料親膚透氣、吸濕又排汗，超多色選中，看似簡單，但其實版型可是很符合亞洲人身形，多款色選中，其中帶點霧感的淡灰色賣超好，輕鬆配牛仔褲或寬褲就很有型，男生女生都適合，是夏天最值得入手的實穿首選。

全球公認最美顏色是「灰色」！30+女生這樣穿，高級優雅一秒有感！

▲這款CHECK 2 CHECK「冰磁T」因為實穿又舒適，已經熱銷經賣出30萬件！（圖／品牌提供）

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▲如果你喜歡這樣涼感材質的單品，再加碼推薦它們的冰磁厚磅短T、冰磁V領短T，版型稍稍有所差異，可依照自己喜歡的風格和身材來做挑選。（圖／品牌提供）

高級灰穿搭靈感，來自全球潮人的真實OOTD，從巴黎街頭到東京咖啡廳，再到台北捷運上，灰色不只是色彩，更是一種「不用爭，就能贏」的態度！你會發現，真正會穿的人，從不靠亮色吸引目光，而是靠整體比例、材質層次與灰階的運用，營造出令人過目不忘的質感氛圍。

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關鍵字：

周刊王, 灰色, 穿搭

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