《拜託戒酒吧》秀英再穿學生制服！好身材方法公開　早餐以蛋白質為主

▲秀英。（圖／取自sooyoungchoi IG）

圖文／CTWANT

最新韓劇《拜託戒酒吧》劇情描述出身於酒鬼世家，被稱為「比男人還會喝的女人」的菁英汽車維修師韓金珠（秀英 飾）人生因酒而陷入僵局重返家鄉，在與討厭酒且成為醫師徐義俊（孔明／本名金東炫飾）的初戀重逢後，一起挑戰人生第一次戒酒的歡樂療癒故事。

劇中不僅描寫了戒酒的過程，也包含了初戀情侶在邁入30歲後重逢的浪漫故事，秀英對此笑著表示：「這次可能是我最後一次穿校服了，能夠從高中演到30歲，和『初戀代表』孔明一起詮釋這段旅程真的很感謝，他真的詮釋得很好，讓我覺得很安心。」

▲最新韓劇《拜託戒酒吧》秀英、孔明主演。（圖／friDay影音提供）

35歲的秀英為戲再披上學生制服也難免害羞，不過有著最強腿精封號的秀英對自己身材管理相當嚴格，她曾說因為自己是臉比較肉的類型，所以一定要好好鍛鍊，趕快來看看秀英保持身材的方法都有哪些？

韓劇《拜託戒酒吧》秀英好身材方法：早上起床就先拉伸＋消腫按摩運動

早起的秀英會先運動為主，有時候也會約少女時代團員一起去健身房，如果沒有去健身房就在家裡用瑜伽球＋彈力帶做拉筋伸展，也是從少女時代維持到現在的習慣。拉筋完了之後就開始用按摩工具刮痧來消除臉部水腫，按摩臉部肌肉後也會滾下巴、肩頸、鎖骨帶到脖子後方。

▲秀英對自己身材管理相當嚴格。（圖／取自sooyoungchoi IG，下同）

韓劇《拜託戒酒吧》秀英好身材方法：早餐以蛋白質為主

秀英的早餐會自己煎牛排、煎蛋、泡菜再加玄米飯，減少調味料的使用，牛排會沾點黑胡椒鹽。另外像是地瓜、烤蘑菇、烤洋蔥、烤蔬菜也是她時常搭配的食材。

韓劇《拜託戒酒吧》秀英好身材方法：跳舞、健身、瑜伽、登山、高爾夫球

秀英非常喜歡運動，所以對眾多運動都有所涉獵包括跳舞、健身、瑜伽、登山、高爾夫球...等，靠大量運動來維持緊實身材，秀英雖然纖瘦但身材緊緻不鬆垮還有肌肉線條，絕對是女生最佳理想身材範本。

韓劇《拜託戒酒吧》秀英好身材方法：多喝水＋飲食清淡

她認為內在保養比外在更重要，所以堅持多喝水、避免重口味、油炸食物，也避免過多糖分讓膚況不穩定。另外，秀英有著「少女時代最美腿」稱號，她曾分享很少搭車，時常靠步行、爬樓梯來維持腿部曲線與提升代謝力。

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