fb ig video ETtoday search mobile

舒淇化身「銀色美人魚」美貌封頂　49歲狀態驚人網封最強紅毯女神

>

舒淇化身「銀色美人魚」美貌封頂！49歲狀態好到太驚人 網封「最強紅毯女神」！

▲舒淇出席活動，以一襲閃耀的白金霧光魚尾禮服驚豔全場。（圖／翻攝自小紅書）

圖文／CTWANT

近日舒淇出席澳門「水舞間」紅毯活動，以一襲閃耀的白金霧光魚尾禮服驚豔全場。

這件銀色亮片魚尾禮服以立體波浪線條勾勒出曲線，貼身剪裁如同量身打造，加上她蓄起的濕潤感長髮與自然系妝容，再搭配藍寶石垂墜耳環及裸金高跟鞋，一整套造型從細節到整體都毫無破綻，性感中帶著大器，散發宛如海上女神般的迷人氣息，49歲的她狀態根本封神。

舒淇化身「銀色美人魚」美貌封頂！49歲狀態好到太驚人 網封「最強紅毯女神」！

▲舒淇。（圖／翻攝自小紅書）

這套「白金霧光魚尾造型」不只在小紅書迅速衝上熱搜榜，還引爆網友瘋狂留言：「她根本是為紅毯而生的身材！」、「身穿銀光波浪裙走來，像極了人魚上岸」，不只是穿對衣服，更是穿出了舒淇專屬的時尚態度。

舒淇化身「銀色美人魚」美貌封頂！49歲狀態好到太驚人 網封「最強紅毯女神」！

▲舒淇這套白金霧光魚尾禮服在小紅書衝上熱搜榜。（圖／翻攝自小紅書）

而其實這也並不是舒淇第一次因紅毯造型引爆話題，之前她出席BVLGARI活動時選穿的黑色魚尾禮服，以完美身型與深V設計驚豔全場；另一套帶有哥德式手工刺繡的夢幻澎裙禮服，美得像從童話中走出來；她也曾穿上Haider Ackermann的黑紗設計展現高冷女王風，或以Tom Ford貼身長禮服站在上海外灘背景前，釋放強大都會感。

舒淇化身「銀色美人魚」美貌封頂！49歲狀態好到太驚人 網封「最強紅毯女神」！

▲舒淇出席活動造型都引起熱議。（圖／翻攝舒淇IG）

舒淇化身「銀色美人魚」美貌封頂！49歲狀態好到太驚人 網封「最強紅毯女神」！

▲舒淇。（圖／翻攝舒淇IG）

舒淇的紅毯穿搭之所以屢屢成為焦點，不只是因為她挑選的禮服品牌夠高級，而是她能詮釋出每一件禮服的靈魂，從性感、優雅到帥氣，每一次都能賦予不同的風格語彙，她無疑是華人圈當之無愧的「紅毯女神」。

延伸閱讀
放任女兒在UNIQLO大號　網紅爸道歉澄清「有包尿布穿褲子」：不是隨地大小便
才買新房…屋主上閣樓發現「異常現象」嚇到換門鎖　真相反轉了
原始連結

關鍵字：

周刊王, 舒淇

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

澎恰恰要鄭進一幫籌錢　他無情「沒救了」XD

熱門文章

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

陳慧琳長腿一伸無敵　劉嘉玲露美背稱霸凍齡「 天花板」

陳慧琳長腿一伸無敵　劉嘉玲露美背稱霸凍齡「 天花板」

除濕機正確4用法　「多一個動作」讓除濕效率加倍

除濕機正確4用法　「多一個動作」讓除濕效率加倍

《機智住院醫生生活》高允貞顏值巔峰！清冷感眼妝＋弱化色調是重點

《機智住院醫生生活》高允貞顏值巔峰！清冷感眼妝＋弱化色調是重點

勞力士「黑水鬼」兩版本定價差4萬　日曆款實用高人氣 Jennie這麼瘦也有小肚子！盤點5個「身體特徵」以為是缺點其實超有魅力 「單身也很好」星座Top 3公開！　第1名痛恨被情勒、覺得另一半麻煩 銀色球鞋超夯IU與韓韶禧都穿了　NB M1000、FILA女神同款氣場超強 Jisoo高馬尾復古風美翻！穿self-portrait 3套新造型「AI生成」大露纖腰 微波爐除臭咖啡渣超好用　「一步驟必做」以免適得其反 蹲下來就頭暈？營養師：你不是累！「6個警訊」提醒你有低血壓體質

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面