舒淇化身「銀色美人魚」美貌封頂　49歲狀態驚人網封最強紅毯女神

▲舒淇出席活動，以一襲閃耀的白金霧光魚尾禮服驚豔全場。（圖／翻攝自小紅書）

圖文／CTWANT

近日舒淇出席澳門「水舞間」紅毯活動，以一襲閃耀的白金霧光魚尾禮服驚豔全場。

這件銀色亮片魚尾禮服以立體波浪線條勾勒出曲線，貼身剪裁如同量身打造，加上她蓄起的濕潤感長髮與自然系妝容，再搭配藍寶石垂墜耳環及裸金高跟鞋，一整套造型從細節到整體都毫無破綻，性感中帶著大器，散發宛如海上女神般的迷人氣息，49歲的她狀態根本封神。

▲舒淇。（圖／翻攝自小紅書）

這套「白金霧光魚尾造型」不只在小紅書迅速衝上熱搜榜，還引爆網友瘋狂留言：「她根本是為紅毯而生的身材！」、「身穿銀光波浪裙走來，像極了人魚上岸」，不只是穿對衣服，更是穿出了舒淇專屬的時尚態度。

▲舒淇這套白金霧光魚尾禮服在小紅書衝上熱搜榜。（圖／翻攝自小紅書）



而其實這也並不是舒淇第一次因紅毯造型引爆話題，之前她出席BVLGARI活動時選穿的黑色魚尾禮服，以完美身型與深V設計驚豔全場；另一套帶有哥德式手工刺繡的夢幻澎裙禮服，美得像從童話中走出來；她也曾穿上Haider Ackermann的黑紗設計展現高冷女王風，或以Tom Ford貼身長禮服站在上海外灘背景前，釋放強大都會感。

▲舒淇出席活動造型都引起熱議。（圖／翻攝舒淇IG）

▲舒淇。（圖／翻攝舒淇IG）

舒淇的紅毯穿搭之所以屢屢成為焦點，不只是因為她挑選的禮服品牌夠高級，而是她能詮釋出每一件禮服的靈魂，從性感、優雅到帥氣，每一次都能賦予不同的風格語彙，她無疑是華人圈當之無愧的「紅毯女神」。

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