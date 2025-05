艾薇兒經典歌曲回顧！一起重新聆聽20年來所有歌曲　敢愛敢恨系列超火紅

圖文/own 一個人生活

Avril Lavigne 歌曲回顧列表

Avril Lavigne 歌曲回顧|敢愛敢恨系列

〈 Complicated 〉

〈 Sk8er Boi 〉

〈 Girlfriend 〉

〈 Rock n Roll 〉

〈 Hello Kitty 〉

〈 The Best Damn Thing 〉

敢愛敢恨系列展現了Avril Lavigne狂野的性格,描述即使受到傷害,仍不斷追求理想生活的她。

早期的作品中,Avril Lavigne一直以tomboy(意即較男性化的外在與行為)的形象呈現,包括背心領帶、寬鬆褲、腕帶與滑板等穿搭配件。因為Avril Lavigne不喜歡「商業性」的外貌,也不想刻意賣弄性感,她只想做自信的自己。

如果你對自己感到沒有自信,不妨聽聽這個系列,感受Avril Lavigne的狂熱性情吧!

Avril Lavigne 歌曲回顧|情感氾濫系列

〈 Falling Fast 〉

〈 Goddess 〉

〈 Bigger Wow 〉

〈 Give You What You Like 〉

〈 Innocence 〉

情感氾濫系列讓我們看見了戀愛少女情感氾濫的模樣。每次聽到她的歌曲時,我們都可以透過那標誌性的嗓音,感受到強烈的情感傳遞。

Avril Lavigne就是如此放膽去愛,不願留下任何遺憾。如果是你,你願意放膽去愛嗎?

Avril Lavigne 歌曲回顧|心靈失序系列

〈 Losing Grip 〉

〈 When You're Gone 〉

〈 Wish You Were Here 〉

〈 Hush Hush 〉

〈 I'm with You 〉

〈 My Happy Ending 〉

在心靈失序系列當中,Avril Lavigne將自己失戀的情緒寫進每首歌曲,用最單純寫實的口吻,傾訴自己受傷的心靈。

感情總有顛簸的時候,如果想哭,就大聲地哭;如果有想說的,就大聲地說出口。Avril Lavigne豐沛的情感藉由歌曲,清晰地傳遞到每個人的心中,與同樣因失落失去重心的你,一同吶喊。

Avril Lavigne 歌曲回顧|生活重啟系列

〈 Smile 〉

〈 Warrior 〉

〈 Birdie 〉

〈 Everybody Hurts 〉

〈 Don't Tell Me 〉

〈 Fly 〉

〈 Keep Holding On 〉

〈 Head Above Water 〉

〈 Bite Me 〉

在生活重啟系列中,Avril Lavigne希望能夠繼續用音樂救贖他人,也包括自己。

2013年,Avril Lavigne無預警地失去聲息,經過了兩年的銷聲匿跡之後,她以女王重生般的成熟模樣出現在大家面前。原來在這段期間Avril Lavigne罹患了萊姆病,一度因抑鬱過度而無法下床行走,重生後的她向大家展示了全新的自己,系列中的〈 Head Above Water 〉便是在講述這段故事。

Avril Lavigne 歌曲回顧|同場加映

〈 Breakaway 〉

這首歌大家可能只聽過Kelly Clarkson的版本,但這首歌其實是Avril Lavigne在2001年創作並轉手給她的。非常推薦大家去聽聽Avril Lavigne的版本,熟悉的嗓音非常對味,完全不輸給Kelly Clarkson的版本。

〈 Listen 〉

〈 Listen 〉推出之前,Avril Lavigne已經有一段時間沒有發表作品了。這首與日本知名天團ONE OK ROCK合作的一首歌,在剛推出時就引起轟動。歌曲主要想表達的是,當面對失落的知己時,身為最重要的朋友也試著讓對方了解,一切都必須靠自己才能走出來。

〈 Hello 〉

許多人都聽過Adele的〈 Hello 〉,但你有聽過Avril Lavigne的翻唱嗎?難以想像如此澎湃的歌曲,Avril Lavigne竟然能將情感表達地如此壯烈,而專屬於她的歌唱口吻,也讓這首歌到達了更深層的境界。

〈 Bite Me 〉原聲版

〈 Bite Me 〉原聲版是Avril Lavigne第七張專輯《 Love Sux 》的加收曲目,相比於原曲的搖滾風格,原聲版的迷幻旋律將情緒帶到了不同的世界,彷彿Avril Lavigne就在你耳邊傾訴著,非常令人著迷。

Avril Lavigne歌曲回顧系列,將你帶回own的世界

自2002年開始,Avril Lavigne便創造了屬於自己的音樂時代,今天介紹的Avril Lavigne歌曲回顧系列,是否有你熟悉的歌曲呢?如果想聽更多的歌單推薦,那就繼續關注《own 一個人生活》吧!

《own 一個人生活》是一本以「獨處」為核心理念的生活雜誌,我們關注年輕世代一個人獨處的需求,期待用安定溫暖的力量,陪伴每個人學習獨處、擁有享受獨處的方式。

聽完了Avril Lavigne的歌曲回顧系列,我們想邀請你一同擁有一個人的閱讀時光!在偶有寒冬、時而放晴的日子裡,陪伴自己最久的人,終究是自己。

