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蹲下來就頭暈？營養師：你不是累！「6個警訊」提醒你有低血壓體質

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▲▼「6個警訊」提醒你有低血壓體質 。（圖／Unsplash）

▲經常疲憊、頭暈，請留意是否為低血壓症狀。（圖／Unsplash，以下同

記者曾怡嘉／台北報導

怎麼睡都沒精神、蹲下來就會頭暈？營養師高敏敏提醒，別以為自己只是累，可能你有低血壓體質，容易低血壓的人 不僅平時要補充足夠的水分，也務必要每日監測血壓、謹記醫囑，另外飲食方面也建議這樣吃較健康。

全身無力、常疲憊，小心你有低血壓，以下6種低血壓症狀務必注意，像是頭暈、看不清楚、疲累想睡覺、全身無力、手腳冰冷、嚴重甚至休克，當血壓不足，血液無法供應到身體各處，就會出現身體不適的情況。

▲▼「6個警訊」提醒你有低血壓體質 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

那為什麼會低血壓呢？歸納可能為以下幾個原因，像是缺乏水分，身體脫水、血液水分不足；體內血液不足，使血壓大幅下降；血管老化、三高、彈性不佳；服用控血壓藥、抗凝血藥、抗憂鬱藥物；突然站起使得血液無法及時供給大腦；心臟病丶糖尿病、過敏等，甚至是懷孕都有可能會低血壓。

那麼若是低血壓，飲食要怎樣吃才健康呢？聽聽營養師教你如何正確吃：

#補鹽分→讓鈉離子保留體內水分、維持血壓

補鹽分的方式很多，像是補充重口味食物、食用一小搓鹽巴、鹽糖、運動飲料，這裡說的補鹽分並非要你每天吃重

鹹，而是在運動或是大量流失水分之後可以補充一些些鹽分。

▲▼「6個警訊」提醒你有低血壓體質 。（圖／Unsplash）

#補充咖啡因→會讓血管收縮、使血壓升高

建議可以適量攝取巧克力、可樂、茶、咖啡補充咖啡因，但提醒咖啡因的每日攝取量在300毫克以下，才不會對健康造成影響。

#補充鐵質→是合成血紅素的重要原料

葉酸、維生素B12是合成血紅素的輔酶，可以增加血紅蛋白，幫助氧氣流向腦、心、肌肉等組織，建議透過天然食物的補充像小魚干、海帶、深色蔬菜、糙米、堅果類、牛奶、瘦豬肉、豆類幫助維持身體機能。
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關鍵字：

低血壓, 營養, 飲食, 健康, 營養師

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