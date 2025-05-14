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獨處書單《無框身體》　喚醒身體自主權、打破女性身體的迷思框架

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圖文／own 一個人生活

妳可曾有過這番經驗：他人以關心之名對妳的身體指指點點，想反駁，卻被對方搬出不知從哪來的科學證據塞的無法還嘴，最後彷彿連自己的身體自主權也一併輸給這番不情願的爭論。

雖說身體應是自己最了解，然而在正確身體教育未普及的情況下，個人難有正確的知識基礎發展獨立思考，更罔稱奪得身體自主權。現今社會中，出於商業利益與千百年來的權力不平等，許多包裝成「為妳好」的社會規範，以偽科學支撐，對女性身體加諸了許多不必存在的限制。

烏烏醫師在書中以婦科醫生與女性的觀點，以《無框身體》、《好孕做自己》等書籍溫柔引導讀者理解女性身體種種神秘的變化時，用科學打破以迷思建構的框架，闡明妳為何該為自己的身體感到自信，以及如何從根本捍衛自身的權益，活出屬於自己的無框身體。

✭ 從《無框身體》找回妳的身體自主權

「性這件事不僅是一個人的醫療問題，應是兩個人的互動協調，更甚者，其實還深受整體社會文化的影響。」——烏烏醫師《無框身體》

烏烏醫師在書中從身體樣貌、性慾到生育功能，談及社會對女性的期待不只延伸出許多針對子宮的危言聳聽，甚至還關乎到一個人是否值得被愛的權力，然而這般壓力時常才是讓女性侷限自我，進而造成預言成真的原因。

✭ 由《無框身體》喚醒妳的女性身體認知

「『經痛』昇華成對自己健康的疑慮，甚至是對未來生育的莫名擔心。痛夾雜著不安與焦慮，痛不再是只是一個感覺，而是一種巨大的負面情緒。」——烏烏醫師《無框身體》

經前症候群其實有極大的個體差異，烏烏醫師也在書中提醒大家：「經期喝冰水不會傷身，處理經痛請放心吃止痛藥。」面對月經這個陪伴人生大半輩子週期性變化，不必加諸過多畫地自限的臆測。

✭ 烏烏醫師書中提及：「好孕做自己，生不生妳有權利選擇」

「比起成為一個母親，我更喜歡全心投入自己的工作、興趣，在有限的歲月裡毫不保留的探索自己的潛能，不為別人，只為自己負責。」——烏烏醫師《無框身體》

生育當然是項選擇，然而這項認知無法擋住閒言閒語，懷孕過程中面對的身心壓力，有些部分科學可以幫助妳反擊。烏烏醫師書裡本章中從社會、身體到心理等層面，討論女性懷孕的相關議題，陪伴女性從自身看待懷孕這項決定。

《無框身體》作為介紹女性身體的指南，透過為讀者鋪墊正確的身體知識，打破社會上許多無憑無據，不過徒增限制的身體框架。希望所有讀者們閱讀完這本書之後，都能正視自己的身體自主權，勇敢展現自己的無框身體。

延伸閱讀

專訪烏烏醫師 ── 接受身體差異的必然，無謂好壞

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※本文由《own 一個人生活》授權報導，未經同意禁止轉載。

https://www.ownbimonthly.com/

關鍵字：

own 一個人生活, 閱讀, 書單, 無框身體, 獨處, 自主權, 女性

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