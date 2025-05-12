fb ig video ETtoday search mobile

中一個就慘！職場上別說4句話　「這不在我工作範圍」根本大忌

>

星座,。（圖／sbsdrama.official IG）

▲工作中千萬不能說出口的4句話。（示意圖／netflixkr IG）

記者鮑璿安／綜合報導

都說職場就如同戰場，只不過火藥味總是在無形之間，而不該說的話很多，因為一旦說出口，就會顯得你沒有工作能力且不負責任，往往踩中了職場大忌，距離升官發財越來越遙遠，以下就揭曉千萬不能說的4句話。

1. 這不在我工作範圍

相信許多人對於這句話不陌生，因為就是有些「豬隊友」會這麼說，的確很多工作事項不見得就該屬於誰負責，但是要撇清事情之前，也應該想一個聰明的說法，可以換成「這我不太清楚」、「等我先了解看看」，都比一口拒絕來得好，因為這件事就算不是你的事，也是公司的事。

2. 沒人教我這個

工作上萬一遇到自己不會或是不擅長的東西，其實是平常不過，不需要牽扯一堆有的沒的，而是應該想著盡快解決問題，或是請教資深的同事幫忙，千萬別自己不懂裝懂還抱怨沒人教，聽在他人耳中只會更加厭惡。

3. 我有個不成熟的想法

通常這句話開頭的一切語句，都不會是正確的，因為工作上的任何事情，都應該要考慮到大局，而不是拋出一句不負責任的話，就要讓人花費力氣和時間去解決，另外，這句話也加強了同事之間的不信任感，最好別說。

4. 我沒做錯

遇到任何錯誤第一時間極力撇清都不是好事，因為會給人一種推卸責任的觀感，講完自己沒做錯的時候，通常別人都會覺得做錯的就是你，哪怕真的錯不在你，也應該用行動證明，而非嘴巴比腦子快。

關鍵字：

職場, 溝通, 忌語, 工作, 職場心法

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【這我可不哄】嬰兒哭鬧狗叔在旁眼神滿滿無奈

熱門文章

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

白鞋髒了有解！「5個方法」讓白鞋煥然一新　簡單人人都會做

白鞋髒了有解！「5個方法」讓白鞋煥然一新　簡單人人都會做

中一個就慘！職場上別說4句話　「這不在我工作範圍」根本大忌

中一個就慘！職場上別說4句話　「這不在我工作範圍」根本大忌

少吃多動也沒瘦！5個容易忽視的「發胖壞習慣」　你中了幾個？

少吃多動也沒瘦！5個容易忽視的「發胖壞習慣」　你中了幾個？

林俊傑與媽媽貴氣逼人　AP限量錶、卡地亞美洲豹珠寶齊發 隨時補噴超便利！3款防曬噴霧讓「補防曬」變得好容易 除濕機正確4用法　「多一個動作」讓除濕效率加倍 Jisoo高馬尾復古風美翻！穿self-portrait 3套新造型「AI生成」大露纖腰 《機智住院醫生生活》高允貞顏值巔峰！清冷感眼妝＋弱化色調是重點 勞力士「黑水鬼」兩版本定價差4萬　日曆款實用高人氣 時髦精必學的鬆弛感穿搭！疊穿打造層次感、同調配色高級感拉滿

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面