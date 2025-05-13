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山系必朝聖「MERRELL 1TRL」中山快閃店！3雙高端支線潮流鞋亮相

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記者鮑璿安／綜合報導

深受山系愛好者推崇的戶外品牌MERRELL，旗下全球高端系列「MERRELL 1TRL」2025春夏系列全新亮相，並首次於台北中山區打造快閃店，系列自2020年以來以其獨特的美學和功能性受矚目，以下也整理出3雙必收鞋履亮點。

▲▼MERRELL 高端支線 1TRL 快閃店現身台北中山區 。（圖／品牌提供）

▲MERRELL 高端支線 1TRL 快閃店現身台北中山區 。（圖／品牌提供）

▲▼MERRELL 高端支線 1TRL 快閃店現身台北中山區 。（圖／品牌提供）

▲▼MERRELL 高端支線 1TRL 快閃店現身台北中山區 。（圖／品牌提供）

MERRELL 經典鞋款 「Jungle Moc」自1998年問世以來，以極佳的性能奠定了「運動後舒緩鞋（After-Sport Shoes）」鼻祖，25 春夏 1TRL 系列全新款式「Jungle Moc Evo Vent」，以經典鞋型為基礎，搭配上透氣感以及前衛廓形，在日常也是百搭單品；全新復刻鞋款「Moc Speed Streak Evo」使用再生材質，絕美弧形裁片表現出強烈的永續理念，上腳也非常有亮點。

▲▼MERRELL 高端支線 1TRL 快閃店現身台北中山區 。（圖／品牌提供）

▲全新復刻鞋款「Moc Speed Streak Evo」使用再生材質 。（圖／品牌提供）

▲▼MERRELL 高端支線 1TRL 快閃店現身台北中山區 。（圖／品牌提供）

▲Cham Redux 淺色 。（圖／品牌提供）

▲▼MERRELL 高端支線 1TRL 快閃店現身台北中山區 。（圖／品牌提供）

▲25 春夏 1TRL 系列全新款式「Jungle Moc Evo Vent」 。（圖／品牌提供）

Cham Redux則是對經典Chameleon系列的致敬，打破登山與戶外鞋的傳統界線，捨棄了繁瑣的鞋帶元素，以抽繩一拉即可上腳，並且弱化了鞋舌，顯得更加輕便率性。本季度特別於 plain-me 台北中山直營店，在 5/13 至 5/26 期間限定快閃展示 MERRELL 1TRL 2025 春夏全系列，本季回溯品牌四十餘年的機能經驗，將戶外鞋履的設計根源，轉譯為當代語言，機能美學愛好者不能錯過。

以下看更多運動新店

▲運動。（圖／品牌提供）

▲運動。（圖／品牌提供）

▲運動。（圖／品牌提供）

▲「NB RUN運動體驗店」店內空間劃分為「跑步」、「室內運動」與「專業運動」三大訓練主題。（圖／品牌提供）

▲運動。（圖／品牌提供）

▲大谷翔平系列Ohtani 1 釘鞋。（圖／品牌提供）

▲運動。（圖／品牌提供）

▲Fresh Foam X 1080v14新色。（圖／品牌提供）

「NB RUN運動體驗店」店內空間劃分為「跑步」、「室內運動」與「專業運動」三大訓練主題，除了專業跑鞋、流行鞋履之外，同時也擁有全台最齊全的NB運動機能服飾，店內也採取限量模式販售品牌大使大谷翔平聯名鞋款「 Ohtani 1系列釘鞋 & 訓練鞋」，Ohtani 1釘鞋款採用一體成型的CPU鞋面，提供穩定性與舒適感，搭配 FuelCell 科技中底，帶來出色回彈與推進力。眾多跑者喜愛的Fresh Foam X 1080v14，以輕巧舒適腳感而走紅，採用升級版 Fresh Foam X 中底科技，搭配鮮明色調，輕鬆融入盛夏時光；專為「 TCS 倫敦馬拉松」特別設計的頂級賽事鞋FuelCell SuperComp Elite v4也能夠入手，雙層 PEBA FuelCell中底幫助跑者踏出卓越步伐。

關鍵字：

戶外品牌, MERRELL, 2025春夏系列, 必收藏, 新款

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