喝咖啡提神反傷身！營養師曝過度攝取咖啡因「副作用」一次看

▲咖啡需適量飲用，切勿過量。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

你也喜歡喝咖啡提神嗎？營養師提醒，一直靠咖啡提神就像在透支健康，因為咖啡中的咖啡因會讓大腦誤以為自己還不累，但事實上身體還是處於疲憊狀態，因此咖啡適量飲用，切勿過量以免對身體造成負擔與傷害。

營養師高敏敏解釋咖啡因之所以能提神的原因，當我們身體在勞累的時候會產生一種叫做腺苷 的物質，體內的受體接觸到腺苷時候，就會產生想睡覺的感覺，但是咖啡裡的咖啡因 會跑去占據腺苷的位置，讓腺苷無法正常發揮作用，就會讓大腦「誤以為」自己還不累，因此精神變好。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

換句話說，喝咖啡只是讓我們感受不到累，事實上身體仍處於疲憊狀態，因此建議咖啡因的每日攝取量建議在300毫克以下，過量攝取會對身體造成許多傷害如下。

#影響睡眠

咖啡因殘留體內，讓你睡不好，越喝越累！

#刺激腎上腺

過度依賴咖啡，可能導致腎上腺疲勞，讓你更沒精神。

#影響鈣質吸收

咖啡因可能影響骨骼健康，長期大量飲用需注意。

#焦慮焦躁

咖啡因會影響大腦中的腺苷受體，以及刺激腎上腺分泌，會導致焦慮、緊張，而已經容易出現壓力和焦慮的人，可能會因為咖啡因而使症狀更嚴重。

#越喝越累

過量咖啡易導致身體過於興奮，自然因缺氧而感到更加疲累。

#失眠



咖啡因會導致神經系統過度興奮。

#心悸

過量的咖啡因會導致神經系統過度興奮，引起精神緊張

#頭痛

咖啡因是中樞神經的興奮劑，會導致血管收縮。

#胃痛

咖啡因容易刺激胃酸分泌。

#頻尿

咖啡因會幫助利尿、加重頻尿。

#腹瀉

咖啡因會刺激胃酸分泌，若在空腹狀態下飲用，易刺激腸胃。

想要提神，營養師高敏敏建議還是透過更健康方式來調整勞累狀態，像是疲勞可能來自缺水，喝杯溫水來提升循環；補充睡眠才是真正解除疲勞之道；多是取優質蛋白質和低GI碳水，避免血糖忽高忽低導致疲倦；搭配適量運動幫助提高精神狀態。