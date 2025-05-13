「太少喝水」也中！8個加速衰老生活習慣　讓你老起來等

▲水喝不夠會影響代謝，導致身體循環變差。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

老化雖然不可逆，但是若是能慢慢變老也是一件幸福的事情，提醒大家以下幾個加速變老的生活習慣別做，若能提早改善，則有助延緩老化，幫你你維持青春外貌與活力。

#熬夜與睡眠不足

睡眠是身體修復的重要時刻，長期熬夜會使膠原蛋白流失、皮膚變差、免疫力下降，加速身體與皮膚老化。

#長期壓力與情緒壓抑

壓力會促使體內釋放皮質醇，長期處於高壓狀態會傷害免疫系統與大腦功能，讓人看起來比實際年齡老。

#不運動或久坐不動

缺乏運動會導致肌肉流失、循環變差、代謝變慢，容易出現肥胖與慢性病，也加快身體老化。

#高糖高油飲食

過量攝取糖分與油炸食物會造成體內發炎反應，讓皮膚失去彈性、加速皺紋生成，也會損害心血管健康。

#抽菸與過度飲酒

尼古丁與酒精會破壞細胞與血管，降低皮膚含氧量，使膚色暗沉、鬆弛，對整體健康造成極大損害。

#忽略防曬

紫外線是導致肌膚老化的主因之一，長期曝曬會造成斑點、皺紋與皮膚鬆弛，增加皮膚癌風險。

#喝水太少

身體缺水會使皮膚乾燥、代謝變差，影響排毒與循環，讓整個人看起來疲憊且無光澤。

#長時間使用3C產品

低頭滑手機、不規律用眼，會加速眼睛疲勞與頸部老化，也可能干擾睡眠節奏。