風吹日曬超傷肌！「騎車族」肌膚保養重點一次看

▲騎車移動方便卻也讓肌膚長期暴露在紫外線之下。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 ／台北報導

你也是騎機車一族嗎？騎機車雖然方便，但長時間暴露在戶外，對肌膚是一大挑戰。風吹、日曬、空氣汙染等因素，都可能造成肌膚乾燥、暗沉、老化甚至曬傷，《ET FASHION》盤點機車族肌膚保養重點，跟著做讓肌膚依然高標之上。

#防曬是首要任務

騎車時臉部、頸部、手臂等部位容易直接暴露在陽光下，紫外線會加速肌膚老化、形成斑點甚至導致曬傷。建議每天出門前至少擦上SPF50、PA+++以上的防曬乳，且選擇防水耐汗型，才能應對騎乘時的流汗與風吹。若長時間在外，應每2-3小時補擦一次。

#實體遮蔽也很重要

防曬除了靠保養品，也要靠實體防護。例如戴上全罩式安全帽、抗UV袖套、薄外套或口罩等，能有效降低紫外線對肌膚的直接傷害。

#鎖水保濕不能少

長時間風吹會帶走肌膚表面的水分，導致乾燥緊繃。每天洗臉後應使用保濕化妝水與乳液，幫助肌膚鎖住水分。敏感肌建議選擇溫和、無香料的產品。

#徹底清潔粉塵與髒污

騎車途中會接觸大量空氣汙染物，如廢氣與灰塵，容易堵塞毛孔、引發粉刺與痘痘。回家後務必用溫和潔面產品徹底清潔肌膚，必要時可搭配卸妝產品，即使沒上妝也有助於清除髒污與防曬殘留。

#修護與舒緩保養

若肌膚因日曬而泛紅、乾燥，可使用含蘆薈、積雪草、玻尿酸等成分的舒緩型保養品，幫助降紅與修復。定期敷保濕面膜也能提升肌膚抵抗力。