「人間貓咪」崔熙真私服愛包推薦！Fika Bag洗版社群、CELINE背包必收

文／美人圈

因Netflix韓劇《比天堂還美麗》爆紅的「人間貓咪」崔熙真，不僅擁有辨識度極高的高冷貓系臉，其劇中及私服穿搭都引發高度關注。本文揭秘崔熙真愛用的精品包款，從平價STAND OIL到高端CELINE、TOD'S，帶你一窺女神的時尚品味。

▲《比天堂還美麗》崔熙真飾演人間貓咪爆紅。（圖／IG@jtbcdrama）



▲崔熙真私服包包公開！（圖／IG@heee_jjinn）

平價時尚：STAND OIL Fika Bag

崔熙真同款STAND OIL Fika Bag近期在韓國人氣超高，方正俐落的包身輪廓加上超大容量和實用性多口袋設計，很適合作為通勤用包。搭配可愛吊飾瞬間變得別具風格，海鹽藍配色也非常適合春夏季節，千元甜甜價學生黨也能無負擔入手。

▲STAND OIL Fika Bag，NT$4,400。（圖／STAND OIL官方商城）

▲崔熙真背STAND OIL Fika Bag掛滿可愛吊飾。。（圖／IG@heee_jjinn）

經典百搭：PRADA Re-Nylon 後背包

想要找一款實用輕巧的後背包，崔熙真私服出鏡率極高的PRADA Re-Nylon後背包一定要列入購物清單裡！延續品牌經典的黑色尼龍美學，Re-Nylon系列以再生海洋塑料、工業廢料等再製纖維打造，保留原本輕盈、防潑水、耐用的優點，同時更注入環保永續的新意，既有型又有意義。正面標誌性金屬Logo，低調中帶著高級感，背出去立刻有辨識度。

▲PRADA Re-Nylon 後背包，NT$74,000。（圖／PRADA、IG@heee_jjinn）

韓星最愛：CELINE TEEN NINO

除了崔熙真，秀智和DANIELLE也都分別上身過CELINE TEEN NINO！崔熙真這款奶油白TEEN NINO方形輪廓包身搭配中央識別度的TRIOMPHE凱旋門金屬徽標，設計高雅簡約，是一款任何場合搭配都不會出錯的美包。

▲CELINE TEEN NINO ，NT$110,000（圖／CELINE）

▲崔熙真也入手CELINE TEEN NINO，選擇高雅簡約的奶油白色。（圖／IG@heee_jjinn）

潮人之選：Lemaire 流浪包

Lemaire這一款尼龍流浪包中性外型男女通吃，在小紅書上火爆，也是很多明星同款如崔熙真、王嘉爾等！防水尼龍材質相當耐操，側邊的綁帶交錯設計為細節點睛之筆，包身輕盈加上顏色百搭耐看，讓人想每天背出門。

▲Lemaire 流浪包，650€（約NT$24,000）。（圖／IG@heee_jjinn、Lemaire）

復古俏皮：CELINE TRIOMPHE帆布及小牛皮迷你型FOLCO背包

CELINE的老花系列是許多女孩們心目中必收款，就連崔熙真都不例外！櫃上詢問度極高的CELINE TRIOMPHE帆布及小牛皮迷你型FOLCO背包採用翻蓋及抽繩設計，俏皮中又帶點復古氣息，使用小牛皮材質相當耐磨，搭配狹長型的包身，讓收納更加方便。值得一提的是，這一款後背包價格近兩年也飆漲了台幣6000元左右，絕對是早買早享受呀！

▲CELINE TRIOMPHE帆布及小牛皮迷你型FOLCO背包，NT$65,000。（圖／CELINE）

▲崔熙真休閒穿搭搭配CELINE老花背包。（圖／IG@heee_jjinn）

優雅質感：TOD’S MAGENTA 翻蓋肩背包

2025春夏時裝周華麗登場的MAGENTA系列翻蓋肩背包，貫徹小金條BARRETTA系列的標誌性金屬配件，將流線型設計美學推向極致。以米蘭著名的Magenta區命名，採用頂級小牛皮製成，細膩柔滑且散發低調光澤感。創新的BARRETTA金屬配件為開合設計的點睛之筆，兩側拉環輕按即可順暢開啟，巧妙結合功能性與奢華格調。

▲TOD’S MAGENTA 翻蓋肩背包，NT$76,900。（圖／TOD’S）

▲崔熙真曝光MAGENTA系列翻蓋肩背包美照。（圖／IG@heee_jjinn）

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