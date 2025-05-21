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高允貞又美又會演！零贅肉身材靠日常3個習慣　小腹、厚背肉瘦一圈

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文／美人圈

Netflix《機智住院醫生生活》開播獲好評，其中女主角高允貞更是備受關注，絕世美貌加上穩定輸出的演技收穫不少粉絲！而高允貞除了擁有顏值，還有167公分且毫無一絲贅肉的高挑好身材，今天就帶來高允貞瘦身及身材管理心法，大家別再大吃大喝了、一起跟著高允貞進行身材管理吧！ 

《機智住院醫生生活》高允貞又美又會演

Netflix熱播韓劇《機智醫生生活》延伸劇《機智住院醫生生活》終於登場，而在延伸劇中飾演女主角的高允貞更是從事前製作就備受關注！近年來高允貞憑著絕美外貌加上越來越穩定的演技，漸漸成了收視保證，而在《機智住院醫生生活》中，高允貞除了正常發揮高顏值臉蛋，自然生動的演技也被大批網友讚賞。

▲高允貞 。（圖／翻攝自IG）

▲高允貞又美又會演。（圖／tvN）

高允貞不僅顏值超高，先前在畫報中也展露過好身材！擁有167公分的高挑比例，身材卻穠纖合度、沒有一絲贅肉，而且不是那種病態的乾瘦，她健康的體態真的很迷人！

▲高允貞 。（圖／翻攝自IG）

▲高允貞健康的體態很迷人。（圖／뮬라웨어）

高允貞曾分享，比起運動、許多日常小習慣對保持身材來說更為重要，今天就一起看看她的日常身材管理技巧，快一起學起來吧！

高允貞瘦身技巧：隨時注意姿勢

本身就是平面模特兒的高允貞，經常為雜誌或是品牌拍攝畫報，也因為常常有上鏡的需求，她對自己的體態非常嚴格要求，會隨時透過鏡子觀察自己的體態變化，並且會有意識的在日常生活中養成把背挺直、縮小腹的習慣，長期下來不僅會形成肌肉記憶，也比較不會讓脂肪堆積在後背或小腹，也可以讓肩頸線條更好看。

高允貞瘦身技巧：少吃澱粉、多喝水

要維持身材，飲食管理絕對是關鍵！高允貞其實不過刻意節食，但是相對的、她在日常中就嚴格做到少吃澱粉及多喝水這兩點，澱粉（特別是精緻澱粉）不僅是造成發胖的原因，對皮膚也不好，而多喝水可以加強身體代謝，雖然很基本，但是能不能每天做到就是考驗了！

高允貞瘦身技巧：芭蕾、皮拉提斯瘦身

高允貞先前在拍攝Netflix韓劇《Sweet Home》時就分享過自己有練芭蕾的習慣，起初是因為劇中角色需求開始練、後來就持續下去了，並透過芭蕾從前一部劇的角色58公斤減到46公斤左右，其實很多芭蕾動作都可以大幅度伸展到肌肉，對於瘦身及雕塑身材曲線都有很高的效果，很多明星也都是透過芭蕾進行身材管理。

另外高允貞先前也在IG中分享皮拉提斯的愛好，也是一款對於伸展肌肉、雕塑身材曲線有很高效果的運動。

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 機智住院醫生生活, 高允貞, 減肥

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