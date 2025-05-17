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帥爆的法拉利聯名錶齊登拍賣會　RICHARD MILLE超薄款大熱門

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▲▼ 邦瀚斯與富藝斯 。（圖／公關照）

▲邦瀚斯「香港鐘錶」拍賣罕見匯聚三款與法拉利相關的頂尖腕錶，包括Hublot LaFerrari MP-05（左起）、Richard Mille UP-01、AP Royal Oak Concept Laptimer Michael Schumacher。（圖／邦瀚斯提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

邦瀚斯（Bonhams）「香港鐘錶」拍賣將於23日舉行，難得匯聚三款與超級跑車法拉利（Ferrari）密切相關的頂尖腕錶，包括RICHARD MILLE第一款與法拉利合作的RM UP-01超薄鈦金屬手動上鍊腕錶、HUBLOT以法拉利超跑為靈感的 LaFerrari MP-05陀飛輪鑽錶，以及AP（Audemars Piguet，愛彼）為曾效力法拉利車隊的F1傳奇賽車手舒馬克（Michael Schumacher）而設計Royal Oak Concept Laptimer Michael Schumacher鍛造碳及鈦金屬鏤空飛返圈速計時腕錶，拉風腕錶款款都限量，是此次拍賣焦點。

▲▼ 邦瀚斯與富藝斯 。（圖／公關照）

▲Richard Mille與法拉利首款聯名錶UP-01超薄鈦金屬手上鍊腕錶，估價約24,683,000元起。

最受矚目當數曾創下世界超薄紀錄的RICHARD MILLE RM UP-01 Ferrari腕錶，採用五級鈦合金打造酒桶形超纖薄錶殼、底板與橋板，整體錶殼厚度僅1.75毫米，具絕佳的抗衝擊力，可承受高達5,000g的加速度衝擊，推出之時定價飆破6000萬元，此次現身邦瀚斯香港鐘錶拍賣會的錶款估價約24,683,000元起。

▲▼ 邦瀚斯與富藝斯 。（圖／公關照）

▲HUBLOT LaFerrari MP-05鈦金屬及碳纖維鑲鑽石手動上鍊鏤空縱向陀飛輪腕錶，估價約2,314,000 元起。

富藝斯（Phillips）剛圓滿收槌的《名錶薈萃－日内瓦XXI》拍賣，成交總額超過15億7000萬元，超過拍賣前預期2倍多。最具話題性是製錶大師F.P. Journe以逾198,358,000元標回1991年他與Techniques Horlogères Appliquées（THA）聯手打造的「寶璣 Sympathique N°1」座鐘，此作品堪稱20世紀最具革命性與歷史意義的時計，將納入其博物館館藏。

▲▼ 邦瀚斯與富藝斯 。（圖／公關照）

▲富藝斯拍賣官Aurel Bacs拍出F.P.Journe歷史鉅作「寶璣 Sympathique N°1」座鐘及腕錶，以逾198,358,000元成交。（圖／富藝斯提供，以下同）

▲▼ 邦瀚斯與富藝斯 。（圖／公關照）

▲製錶大師F.P. Journe以天價標回1991年與Techniques Horlogères Appliquées（THA）聯手打造的「寶璣 Sympathique N°1」座鐘。

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關鍵字：

邦瀚斯, 法拉利, RICHARD MILLE, HUBLOT, AP, 富藝斯

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