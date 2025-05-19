最容易內耗星座Top 3公開！天蠍控制慾強又不示弱、內心總在拉扯　

▲長期內耗容易「內傷」，壓力容易堆積在心裡。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

「內耗」這詞最近總容易被討論，12星座中，有幾個星座天生心思細膩、情緒內斂，遇事習慣反覆思考、自我檢討，很容易陷入「內耗」的循環。盤點最容易內耗星座Top 3，你也進榜了嗎？

#第3名 天蠍座

天蠍座外表看起來很冷靜，其實內心波濤洶湧、情緒起伏極大。對於關係、信任、背叛等議題特別敏感，一旦出現讓他不安的訊號，就會陷入「想太多、分析過度」的漩渦中。他們不輕易說出自己的不滿，傾向獨自消化情緒，反而讓壓力在內心堆積。由於控制慾強，又不容許自己示弱，所以經常在壓抑與自我懲罰間來回拉扯。

#第2名 巨蟹座

巨蟹座敏感又有強烈的情感連結，對人太好、對關係太執著，當付出沒有得到回報時，容易反過來怪自己不夠好、不夠體貼。他們常把「別人的情緒」當成自己的責任，長期處在自我懷疑與情緒波動中。因為不願表現脆弱，巨蟹座常選擇壓抑與隱忍，把心事藏起來，外表裝沒事，但內心持續糾結、內耗不斷。

#第1名 處女座

處女座思慮縝密、要求完美，對自己與他人都有高標準。當事情不如預期時，他們往往第一時間怪自己：「是不是我哪裡做錯了？」即使外人覺得小事，他們也會放在心裡反覆推敲，導致情緒堆積，無法釋懷。再加上他們不擅長表達負面情緒，很多焦慮都在心裡翻滾，久了就容易陷入嚴重內耗。