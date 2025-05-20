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Balenciaga新創意總監出爐！打造「VALENTINO粉」傳奇設計師接棒

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記者鮑璿安／台北報導

時尚圈創意總監之位仍是大眾關注焦點，又有震撼消息傳來，那就是Balenciaga一直懸而未定的大位終於確定了，將由設計師Pierpaolo Piccioli接棒，外界對他印象最深的就是在VALENTINO的25年漫長任期，而他下一步確定在 7 月 10 日正式擔任Balenciaga創意總監，將於 2025 年 10 月推出他為該品牌設計的首個系列。

Pierpaolo Piccioli在聲明之中寫下：「今天來到這裡，為這個品牌（Balenciaga）書寫新的故事，在這裡，創造力始終是一種文化，創新是一門科學。我感到很榮幸也很自豪，能夠繼續前人以尊重和自信的觀點講述的故事。」他也在信中向 Demna 致謝，並寫道：「我一直欽佩他的才華和遠見卓識。我無比渴望以更好的方式傳承他的事業。」Demna 則將在7月的品牌高訂秀結束之後完成交棒。

▲▼balenciaga 。（圖／翻攝IG）

▲Pierpaolo Piccioli打造爆款鉚釘與專屬粉色調令人印象深刻 。（圖／翻攝IG）

知名時尚設計師Pierpaolo Piccioli於2024年3月卸任Valentino創意總監，結束了長達25年的職業生涯，1999年他加入Valentino擔任配飾設計師，並於2008年與Maria Grazia Chiuri共同成為Valentino的聯合創意總監。Chiuri於2016年離職後，Piccioli成為Valentino的單獨創意總監。Piccioli以其濃厚的浪漫主義、獨特的色彩運用和精湛的工藝聞名於世，成功帶領Valentino進入了更具現代感和包容性的時尚領域。代表作像是放大鉚釘的Roman Stud、Pink PP系列，為品牌重塑浪漫又鋒利的印象，對當代時尚產生了深遠的影響，想必他所執掌的Balenciaga世代，也是世人所期待的新篇章。

關鍵字：

時尚, Balenciaga, PierpaoloPiccioli, Valentino, 設計師

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