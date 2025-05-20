修杰楷笑曝自己是全家「運動細胞最差的」　520要送賈靜雯NB新跑鞋

記者鮑璿安／台北報導

New Balance全台首家「NB RUN運動體驗店」在信義區開幕，今20日邀請修杰楷搶先逛店，他身穿品牌Hyper Sport 運動機能系列套裝與最新一代 FuelCell Rebel v5 跑鞋，喜歡跑步的他也透露，自己每到新景點，都會用跑步來認識一座城市，但他也笑稱自己是全家運動細胞最差的。

▲修杰楷身穿品牌Hyper Sport 運動機能系列套裝與最新一代 FuelCell Rebel v5 跑鞋。（圖／品牌提供）

修杰楷提到：「跑步對我來說，是自我對話最好的方式，從孤單一個人、跑到街頭操場，前進的時候大腦很冷靜，因為在忙碌的生活中很少有能夠跟自己對話的時候。」這次穿著即將在6月5日發售的 FuelCell Rebel v5 跑鞋，他也直言非常透氣舒服，鞋款搭載全新升級FuelCell PEBA複合中底，每個步伐都提供絕佳彈力，展現運動與時尚兼具的機能穿搭。恰好今天是5月20日，他也不吝嗇表達心意，不忘放閃對老婆賈靜雯表白，「我等下會買個適合的運動鞋給她，或是瑜伽穿搭單品，當然每天都要說我愛你」。





▲「NB RUN運動體驗店」店內空間劃分為「跑步」、「室內運動」與「專業運動」三大訓練主題。（圖／品牌提供）





▲大谷翔平系列Ohtani 1 釘鞋。（圖／品牌提供）





▲Fresh Foam X 1080v14新色。（圖／品牌提供）



「NB RUN運動體驗店」店內空間劃分為「跑步」、「室內運動」與「專業運動」三大訓練主題，除了專業跑鞋、流行鞋履之外，同時也擁有全台最齊全的NB運動機能服飾，店內也採取限量模式販售品牌大使大谷翔平聯名鞋款「 Ohtani 1系列釘鞋 & 訓練鞋」，Ohtani 1釘鞋款採用一體成型的CPU鞋面，提供穩定性與舒適感，搭配 FuelCell 科技中底，帶來出色回彈與推進力。眾多跑者喜愛的Fresh Foam X 1080v14，以輕巧舒適腳感而走紅，採用升級版 Fresh Foam X 中底科技，搭配鮮明色調，輕鬆融入盛夏時光；專為「 TCS 倫敦馬拉松」特別設計的頂級賽事鞋FuelCell SuperComp Elite v4也能夠入手，雙層 PEBA FuelCell中底幫助跑者踏出卓越步伐。

同時，深受山系愛好者推崇的戶外品牌MERRELL，旗下全球高端系列「MERRELL 1TRL」2025春夏系列全新亮相，並首次於台北中山區打造快閃店，像是MERRELL 經典鞋款 「Jungle Moc」自1998年問世以來，以極佳的性能奠定了「運動後舒緩鞋（After-Sport Shoes）」鼻祖，25 春夏 1TRL 系列全新款式「Jungle Moc Evo Vent」，以經典鞋型為基礎，搭配上透氣感以及前衛廓形，在日常也是百搭單品；全新復刻鞋款「Moc Speed Streak Evo」使用再生材質，絕美弧形裁片表現出強烈的永續理念，上腳也非常有亮點。





▲MERRELL 高端支線 1TRL 快閃店現身台北中山區 。（圖／品牌提供）