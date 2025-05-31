2025最新婚禮穿搭指南！浪漫海島、飯店婚宴風格一次看

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

春夏之際，不少人都會選在此刻辦一場浪漫又深刻的婚禮，為了留下美麗回憶，婚禮穿搭也得講究，無論你是婚禮新人還是參加婚宴的嘉賓，這邊都值得收藏，作為婚宴參考！

浪漫海島

一場浪漫的海島婚禮是許多婚禮新人的夢想，參與海島婚禮時需留意盡量避開白色系的禮服或過度華麗的設計，不妨選擇輕盈舒適的洋裝，像是雪紡或薄紗都很適合，自然又輕鬆的參與婚宴。海島婚禮帶給人自由無拘束的愉悅印象，在包包的選擇上，可以選擇小型精緻的手拿包讓整體造型更有重點。

▲self-portrait Green Satin Flower Mini Dress，NT$16,800。



神聖教堂

瀰漫神聖氣息的教堂婚禮，在座的每一位賓客都浸身在莊嚴的氣氛之中，詩歌與祝福繚繞耳邊，參加此種風格的婚禮可以選擇過膝洋裝與高雅的面料，像是蕾絲、毛呢或針織，以大方得體的造型出席，優雅具正式感的配件可以點綴在造型中，像是金色的胸針或有著珍珠細節的手拿包，在神聖的教堂中，表達對新人的滿滿祝福！

▲self-portrait Blue Boucle Midi Dress，NT$22,800。

飯店婚宴

飯店的婚宴可以說是最為常見的婚禮形式，在婚宴廳中，不妨選擇有著隆重感的婚宴造型單品，優雅正式的洋裝或禮服是不錯的選擇，但需留意避免過度造型，華麗的亮片或設計盡量避免，畢竟婚禮中最重要的還是新人，手袋可以選擇簡約素面的款式點綴，讓整體造型更完整。

▲self-portrait Pink Boucle Pearl Midi Dress，NT$22,800。

愉悅花園

花園婚禮常有著半戶外的空間配置，此時可以選擇與大自然呼應的印花洋裝、刺繡小洋裝等單品，在輕鬆又富有詩意的氛圍中，與新人共度浪漫時刻，色調上可以選擇今年火紅的大地色、或是輕盈舒適的淺藍色調，為春夏之際更添活力與輕盈感。

▲GANNI印花綢緞褶皺長洋裝-白鷺，NT$14,800。

輕鬆時刻

最後則是參與婚禮的人們最放鬆的時刻：after party，而所有after party的共通點就是要盡情地放鬆，在此時此刻，賓客們可以選擇換上讓自己感到舒適自在的單品，並以適合自己的風格為主，無論是與家人們聊天還是跳舞，具有個人風格的大面積印花或是符合本季趨勢的Jisoo同款的俐落小洋裝等單品，都能讓你在此刻更有話題與個性風格！

▲self-portrait Pink Bow Crochet Crystal Trim Mini Dress ，NT$20,800。

▲GANNI府綢U領層次裙擺短洋裝-豹紋，NT$9,300。

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