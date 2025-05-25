《魔鬼的計謀2》崔玹準是誰？曾為Saint Laurent走秀、時尚駕馭力超強

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

Netflix《魔鬼的計謀2》參賽者們已引起了廣大討論，其中身為學生兼模特兒的崔玹準，不只有清晰聰明的腦袋，還曾經為Saint Laurent走秀！

Netflix實境秀節目《魔鬼的計謀2》正式開播，本季節目組找來了14位成員參加全新設計的智力遊戲，參賽者之間既鬥智也鬥心機，讓觀眾們也跟著一起感到緊張刺激！第二季新成員「崔玹準」（최현준），以高挑纖瘦的體格以及白皙皮膚構成獨特的記憶點，而他不只是擁有聰明的頭腦，原來他還是時尚界的新星！不僅日常模特兒工作與各大時尚品牌緊密接軌，崔玹準更曾經為Saint Laurent走秀，成為首位為該品牌走秀的韓國男性，一起來了解節目外作為時尚模特兒的他吧。

《魔鬼的計謀2》崔玹準是誰？



崔玹準基本資料

崔玹準出生於1999年12月13日，就讀於韓國科學技術院（KAIST）數理科學系四年級，目前身為學生、同時也是一名模特兒。

以模特兒出道即巔峰！



崔玹準在2021年簽入模特兒經紀公司，僅四個月後，他便登上Saint Laurent 2022春夏男裝時裝秀走秀，甚至成為首位為該品牌走秀的韓國男性，簡直可說是出道即巔峰！

擁有流利的英語能力



崔玹準在節目中因與另一位成員Justin Min溝通，展現出流利的英語能力，他謙虛透露由於學校是利用英語授課，因此擁有基本的交流能力。

可塑性極高的超模臉孔



崔玹準擁有一張可塑性極高的超模臉孔，肌膚狀態逼近女明星等級，頭身比更是堪比完美，他就像是一張白紙，可以任意嘗試不同的風格，不論是紳士型男、街頭酷弟……甚至是中性的造型他都能駕馭。

因此在擔任Saint Laurent模特兒後，他也持續受到眾多品牌的青睞，至今累積了更多走秀經驗，並經常為時尚品牌演繹新造型，或許將來有機會成為下一個火出圈的超模？

私下時髦品味



崔玹準十分善用身為模特兒的優勢，勇於駕馭充滿挑戰性的服裝，像是較為搶眼華麗的元素，如鮮豔紅色、毛毛外套、豹紋或動物紋……他穿起來都非常時髦。

出現在GD〈TOO BAD〉MV中



從崔玹準的IG上發現，他短暫的出現在GD的熱門歌曲〈TOO BAD〉MV當中，鏡頭角落戴著紅色帽子，和音樂一起舞動的就是他。

更多崔玹準的時髦造型：

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