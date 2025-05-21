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誠品社區店「生活時光」逐步退場不開了　僅剩淡水一家

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▲誠品生活時光首間社區店，於內湖瑞光路開幕。（圖／誠品提供）

▲誠品生活時光首間社區店疫情期間在內湖瑞光路開幕。（圖／誠品提供）

記者蔡惠如／綜合報導

誠品旗下首間位於內湖瑞光路、主打社區概念的創新門市「誠品生活時光」，官方正式公告於5／25收攤。該店於疫情期間自2021年開幕、主打小型社區書店的好鄰居店型，曾是誠品擴展生活型態的新嘗試，開幕時曾表示3年將在全台拓展100間店舖，因應策略調整「生活時光」逐步退場，萬華萬大也在6／13結束營業，目前僅剩淡水英專店。 

誠品近期於「迷誠品」官網公告指出，為配合營運調整，內湖瑞光店將在5／25結束營業，而另一間萬華萬大店則在6月中收攤。

內湖瑞光店是誠品首間社區店型店舖，因應當時疫情狀況，許多民眾以住家附近採買消費為主，當時希望引導消費者接觸線上百萬種產品與書庫，且深入過往誠品無法開店的地方，之後也陸續拓展至林口、板橋、土城、台中北屯等，其中許多店型都是限定店舖。隨疫情過去、消費者在日常採買更依賴網購的情況下，客群不大、客單不高的社區型店舖面臨經營考驗。

▲誠品生活時光首間社區店開幕。（圖／誠品提供）

疫情後網購習慣更加普遍，實體店多半以「大型化」、「巨型化」的模式，意圖讓消費者一次買齊以拉高客單，無印良品、宜得利、唐吉訶德等屢屢開出大店，而百貨也以生活角度切入，提供物販之外的其他模式，包括引進娛樂性業種、強化餐飲等，且面積也求越大越好，3月三井旗下LaLaport購物中心開幕後，最快年底前，台北市中心還有一間SOGO團隊操刀、營業面積達3萬坪的大巨蛋「遠東Garden City」將登場。

▲南港Lalaport Day3。（圖／記者呂佳賢攝）

▲南港Lalaport Day3。（圖／記者呂佳賢攝）

而誠品南台最大店「誠品生活台南」也有6000坪的規模，跟台北松菸店相當，也預計在5／28正式對外試營運。誠品表示，「誠品生活時光內湖瑞光店」及「萬華萬大店」為於疫情期間推出的實驗店型，目前因應策略調整，社區店型已逐步退場，之後的展店不會再以社區店為經營模式，僅淡水英專店的「誠品生活時光」還會持續經營，事實上近期因消費者需求，還擴大該店的書區面積。

▲誠品生活台南,碳佐麻里。（圖／業者提供）

因應「誠品生活時光」結束營業，現店內同步祭出告別優惠，推出全店書籍79折起、非書商品85折起，誠品會員當筆消費滿1,000元，還可獲100元電子抵用券。

關鍵字：

誠品, 生活時光, 社區店, 營運調整, 閉店

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