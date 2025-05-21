健康瘦身看過來！夏日減重水果推薦　西瓜運動後吃最好





▲西瓜是夏季補水消暑好選擇。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

夏天是減重的好時機，因為天氣炎熱讓人自然食慾下降，而當令水果種類豐富，也為控制體重提供了多樣化又美味的選擇。不過，選擇水果時仍要注意糖分和熱量，以下是幾種適合夏季減重食用的水果推薦。

#西瓜

雖然西瓜甜度高，但其水分含量高達90%以上，熱量相對低，每100克僅約30大卡，是炎夏補水、消暑的好選擇。適量食用能有助排尿、清熱解暑，但切記不宜吃太多，建議搭配蛋白質食物或運動後食用，避免血糖快速上升。

#奇異果

富含維生素C、膳食纖維及酵素，有助消化並促進腸道蠕動。綠奇異果尤其膳食纖維含量高，能延長飽足感，是夏季控制食慾的理想選擇。

#火龍果

火龍果熱量低、含糖量適中，富含膳食纖維與植物性鐵質，有助腸道蠕動與促進代謝。白肉與紅肉火龍果皆適合減重食用，且低過敏性、口感清爽，特別適合夏天當點心。

#藍莓

藍莓類的漿果類水果也是減脂的好夥伴，不僅熱量低，還含有豐富的抗氧化成分，有助抗發炎、提升代謝力，對於想健康瘦身者非常適合。

#木瓜

木瓜酵素能幫助蛋白質分解，有助消化並減輕腸胃負擔。其甜味天然，取代甜點也不容易造成血糖大幅波動。

總結來說，夏季水果選擇多，但即使是低熱量水果，也建議適量攝取，每天1~2份為宜，並搭配均衡飲食與運動，才能達到健康又有效的減重效果。