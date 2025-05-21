fb ig video ETtoday search mobile

健康瘦身看過來！夏日減重水果推薦　西瓜運動後吃最好

>

▲▼夏日減重水果推薦　西瓜運動後吃最好 。（圖／Unsplash）

▲西瓜是夏季補水消暑好選擇。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

夏天是減重的好時機，因為天氣炎熱讓人自然食慾下降，而當令水果種類豐富，也為控制體重提供了多樣化又美味的選擇。不過，選擇水果時仍要注意糖分和熱量，以下是幾種適合夏季減重食用的水果推薦。

#西瓜

雖然西瓜甜度高，但其水分含量高達90%以上，熱量相對低，每100克僅約30大卡，是炎夏補水、消暑的好選擇。適量食用能有助排尿、清熱解暑，但切記不宜吃太多，建議搭配蛋白質食物或運動後食用，避免血糖快速上升。

▲▼夏日減重水果推薦　西瓜運動後吃最好 。（圖／Unsplash）

#奇異果

富含維生素C、膳食纖維及酵素，有助消化並促進腸道蠕動。綠奇異果尤其膳食纖維含量高，能延長飽足感，是夏季控制食慾的理想選擇。

#火龍果

火龍果熱量低、含糖量適中，富含膳食纖維與植物性鐵質，有助腸道蠕動與促進代謝。白肉與紅肉火龍果皆適合減重食用，且低過敏性、口感清爽，特別適合夏天當點心。

▲▼夏日減重水果推薦　西瓜運動後吃最好 。（圖／Unsplash）

#藍莓

藍莓類的漿果類水果也是減脂的好夥伴，不僅熱量低，還含有豐富的抗氧化成分，有助抗發炎、提升代謝力，對於想健康瘦身者非常適合。

#木瓜

木瓜酵素能幫助蛋白質分解，有助消化並減輕腸胃負擔。其甜味天然，取代甜點也不容易造成血糖大幅波動。

總結來說，夏季水果選擇多，但即使是低熱量水果，也建議適量攝取，每天1~2份為宜，並搭配均衡飲食與運動，才能達到健康又有效的減重效果。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

熱門文章

林志玲穿台牌馬甲裝辣翻坎城

林志玲穿台牌馬甲裝辣翻坎城

Jisoo高馬尾復古風美翻

Jisoo高馬尾復古風美翻

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

勞力士黑水鬼兩版本定價差4萬

勞力士黑水鬼兩版本定價差4萬

ET Fashion

推薦閱讀

沒苦硬吃的三大星座！TOP 1高標準、愛挑剔　愛把簡單的事變複雜

沒苦硬吃的三大星座！TOP 1高標準、愛挑剔　愛把簡單的事變複雜

「超易怒」難控制情緒星座Top 3！第一名變臉超快不怕得罪人

「超易怒」難控制情緒星座Top 3！第一名變臉超快不怕得罪人

高允貞又美又會演！零贅肉身材靠日常3個習慣　小腹、厚背肉瘦一圈

高允貞又美又會演！零贅肉身材靠日常3個習慣　小腹、厚背肉瘦一圈

安格斯12星座一周運勢5／19-5／25　牡羊自帶高光、摩羯當心家人介入感情 最容易內耗星座Top 3公開！天蠍控制慾強又不示弱、內心總在拉扯　 白髮冒不停？營養師教你「補對食物」延緩白髮生成 人間芭比Somi現身台北101美翻！笑曝「狂喝珍奶」還去行天宮祈福 星巴克馬卡龍色搖搖杯氣質爆表　寵物系列可愛又療癒 愛馬仕珍奶吊飾好可愛！petit h台中展　逾334萬元河馬懶骨頭腳掌很貴氣 韓星潔西卡愛馬仕包隨興扔　與明星妹撿樹枝搞笑

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面