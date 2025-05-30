40歲前必知！6個好習慣養出自然濃密黑髮、延緩白髮狂長

▲養成好習慣延緩白髮提早報到。（圖／取自ssinz7 IG、imnotningning IG，下同）

圖文／CTWANT

隨著生活壓力、作息不規律，越來越多年輕人開始出現白頭髮困擾，甚至不到30歲就要染髮遮白！想要延緩白髮提早報到，其實從生活習慣、飲食保養下手，比你想得更有效。

補充足夠的營養素：特別是B群、鐵質與鋅

這些營養素與頭髮黑色素形成息息相關。建議多攝取深綠色蔬菜、豆類、堅果、蛋、紅肉、海鮮等，有助維持髮色與頭皮健康。鋅能協助體內多種酵素作用，包含幫助黑色素細胞生成，鐵是組成紅血球的成分之一，運送養分至毛囊，可以維持頭髮健康及促進黑髮生長。

攝取天然黑色食物幫助養黑髮

如黑芝麻、黑豆、黑木耳、紫米等，都富含花青素與微量元素，有助於促進黑色素合成與延緩白髮生成。

定期按摩頭皮促進血液循環

每天用指腹輕壓頭皮5－10分鐘，可幫助養分順利輸送至毛囊，強化髮根、活絡頭皮，讓頭髮長得更快更健康。

使用溫和不刺激的洗髮產品，注重頭皮保養

避免含有矽靈、強鹼性或香精過多的洗髮精。建議選擇養髮或草本溫和成分的產品，同時注重清潔與滋養頭皮，可定期深層清潔頭皮毛孔並幫頭髮擦專屬精華液。

減少壓力、規律睡眠

壓力過大與睡眠不足會影響黑色素生成與毛囊健康，建議每天保持足夠睡眠（7－8小時）、學會紓壓方式如冥想、瑜伽或運動。

避免吸菸與過度飲酒

尼古丁與酒精會影響血液循環與養分吸收，容易造成白髮與掉髮，長期下來影響頭皮與髮質。

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