



▲傳Nike本周將漲價！漲幅恐破6%「一款經典鞋」暫時不變 。（圖／路透）

記者鮑璿安／綜合報導

受到「關稅戰」衝擊，運動品牌Nike也受到影響，據外媒《CNBC》報導，最快在本周起，市場上部分成人服飾與運動裝備將調整售價，漲幅介於 2 到 10 美元不等，至少破6%，而這波調價主因，據分析是因應成本變化與消費熱潮所做的策略調整，熱門商品價格可能會再上修。

這次漲價主要針對售價在 100 至 150 美元的服飾與裝備，每件漲約 5 美元；至於定價超過 150 美元的商品，調漲最多可達 10 美元，就連大家熟悉的Jordan運動鞋也納入本次漲價範圍。不過，兒童系列產品和人氣鞋款如 Air Force 1 暫時不會受影響，消費者可以稍微放心。Nike 表示，這項調整是季節性計劃的一部分，搭配即將到來的返校購物季，希望用策略性的定價掌握銷售機會。

除了調整價格，Nike 也大動作重返亞馬遜平台，從 2019 年起，Nike 停止在亞馬遜直接銷售，這幾年消費者若想在亞馬遜買 Nike 商品，大多只能透過第三方賣家，真假難辨、服務品質參差不齊。現在 Nike 宣布回歸，最快 7 月起將再次在亞馬遜上開設官方直營通路，而Nike 有約一半鞋款與三成服飾是從越南進口，而近期美國針對越南進口商品祭出更高關稅，勢必對品牌成本帶來壓力。這波漲價雖是計劃性調整，但未來如果關稅持續升高，Nike 是否會再度調整售價，仍值得觀察。