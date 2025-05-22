HOLA x HARIBO聯名系列好可愛！童趣設計讓生活甜甜噠

▲HOLA x HARIBO 推出夏季聯名系列。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

今夏HARIBO不只出現在糖果袋裡，還以全新樣貌走進居家空間！HOLA攜手德國知名軟糖品牌HARIBO推出9款限量聯名商品，將經典小熊形象融入抱枕、杯具、踏墊等多種生活用品，讓日常用品多了一分童趣和甜甜感。這波「糖果系」設計也同步搭配拍貼機活動與滿額贈，粉絲們快衝啊。

聯名系列主打將HARIBO的經典意象放大呈現。像是48公分的超大抱枕，絨毛材質擺在沙發或床邊都相當吸睛、小尺寸的吊飾則還原糖果包裝外型，一袋兩入設計讓人可以與朋友共享。

杯具系列則設計細節滿滿，320ml的馬克杯除了有立體圖樣，杯底還藏著一顆紅色軟糖造型，飲用到最後才會露出驚喜；搭配的矽膠杯蓋不只防塵，也增添實用性。點心盤則以紅藍主色，兼具擺飾與實用功能，適合擺放甜點或水果。

還有Q彈小熊圖案的記憶棉踏墊，適合放在玄關、床邊或浴室外，為空間增添一抹玩味感。另有以漿果與小蒼蘭香氣為主調的香氛石，搭配米白色石膏小熊造型，放置於衣櫃、書桌角落皆可使用。針織提袋與再生環保購物袋也同步推出，兼具造型與實用感。

HOLA表示即起至6／4，單筆消費滿599元，即可獲得限量HARIBO金熊環保袋，每位會員限兌換一次；此外HOLA內湖與左營門市還設置「快樂小熊拍貼機」，自5／29至6／8期間，出示HOLA會員畫面，即可免費拍攝一張四格貼紙相片，活動時間為每日上午11時至晚上9時，兌換名額每人限一次。

近期盒玩當道，星巴克也跟上風潮，推出以自家品牌人氣熊夥伴 Bearista 為主角的盲盒公仔。因應春夏季來臨，主題結合戶外活動與喝咖啡的意象，5 款排排站就像在進行一場悠閒的野餐活動，微笑的表情太萌 Q，只要集滿點數就能免費換。

▲星巴克推出盲盒公仔，每個都很療癒。（圖／業者提供）

星巴克於5／14起推出自家Bearista小熊盲盒公仔，可愛逗趣的表情讓人超療癒，5款造型結合咖啡與戶外活動元素，並以隨機盲盒形式發售，吸引喜愛收藏的 Gen Z 族群。消費者在活動期間內，購買大杯以上全品項飲料，即可獲得 1 點，集滿 6 點即可免費兌換「星巴克造型小熊」1個，或集滿 2 點以 180 元加購 1 個，盲盒公仔均為隨機提供，數量有限換完為止。