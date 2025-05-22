新冠疫情又一波！營養師教你吃「增加免疫力飲食」

▲菇類富含多醣體等營養，可以減少身體發炎反應。

記者曾怡嘉／台北報導 圖／Pexels、Unsplash，以下同

近來新冠疫情又升溫，營養師高敏敏提醒，沒發燒並不代表沒中標，想要在這波疫情中全身而退，日常就要靠飲食打造強健免疫力，一起看看怎麼吃。

#攝取足夠優質蛋白質：每天6-8份

營養師所指的蛋白質一份，大約3根手指大小厚度，優秀蛋白建議從植物性的豆製品、動物性的鮭魚、雞蛋、雞胸肉中取得，且蛋白質也是製造免疫細胞的來源，不過營養師也提醒大家，蛋白質要挑選低脂才不會堆積脂肪。

#蔬果要吃足量：每天攝取 3-5份蔬菜 + 2-4份水果

這裡所指的蔬菜1份約半碗，水果1份則是1個拳頭大小，蔬菜類可以挑選綠花椰、紅蘿蔔、菠菜、芹菜、各類蕈菇；水果類則是建議芭樂、柑橘、奇異果、小番茄，各色蔬果皆含有抗氧化植化素，就是提升免疫細胞的關鍵，其中維生素C、A 也是鞏固免疫力的營養素，營養師高敏敏也提醒若是牙口不好的長輩，可以用未濾渣的蔬果汁代替。

#菇類要多吃

木耳、香菇、金針菇、鴻禧菇，各種菇都要多攝取，因為菇類富含多醣體、礦物質、維生素D、必需胺基酸，可以有效活化免疫細胞，減少發炎反應。

#少量多次喝水

每日飲水量約是體重（公斤） × 30 ml，也就是若你為50公斤，一天需要補充1500ml的水分，營養師高敏敏建議可以少量多次補充，像是夏天若是活動量較大，也要記得適度增加水分。

#均衡飲食不挑食

不偏食、不節食、不快速減重，否則易導致營養不均，當身體沒有足夠營養，就會導致防護力下降。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）