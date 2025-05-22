fb ig video ETtoday search mobile

新冠疫情又一波！營養師教你吃「增加免疫力飲食」

>

▲▼營養師教你吃「增加免疫力飲食」 。（圖／Unsplash、Pexels）

▲菇類富含多醣體等營養，可以減少身體發炎反應。

記者曾怡嘉／台北報導　圖／Pexels、Unsplash，以下同

近來新冠疫情又升溫，營養師高敏敏提醒，沒發燒並不代表沒中標，想要在這波疫情中全身而退，日常就要靠飲食打造強健免疫力，一起看看怎麼吃。

#攝取足夠優質蛋白質：每天6-8份

營養師所指的蛋白質一份，大約3根手指大小厚度，優秀蛋白建議從植物性的豆製品、動物性的鮭魚、雞蛋、雞胸肉中取得，且蛋白質也是製造免疫細胞的來源，不過營養師也提醒大家，蛋白質要挑選低脂才不會堆積脂肪。

▲▼營養師教你吃「增加免疫力飲食」 。（圖／Unsplash、Pexels）

#蔬果要吃足量：每天攝取 3-5份蔬菜 + 2-4份水果

這裡所指的蔬菜1份約半碗，水果1份則是1個拳頭大小，蔬菜類可以挑選綠花椰、紅蘿蔔、菠菜、芹菜、各類蕈菇；水果類則是建議芭樂、柑橘、奇異果、小番茄，各色蔬果皆含有抗氧化植化素，就是提升免疫細胞的關鍵，其中維生素C、A 也是鞏固免疫力的營養素，營養師高敏敏也提醒若是牙口不好的長輩，可以用未濾渣的蔬果汁代替。

#菇類要多吃

木耳、香菇、金針菇、鴻禧菇，各種菇都要多攝取，因為菇類富含多醣體、礦物質、維生素D、必需胺基酸，可以有效活化免疫細胞，減少發炎反應。

▲▼營養師教你吃「增加免疫力飲食」 。（圖／Unsplash、Pexels）

#少量多次喝水

每日飲水量約是體重（公斤） × 30 ml，也就是若你為50公斤，一天需要補充1500ml的水分，營養師高敏敏建議可以少量多次補充，像是夏天若是活動量較大，也要記得適度增加水分。

#均衡飲食不挑食

不偏食、不節食、不快速減重，否則易導致營養不均，當身體沒有足夠營養，就會導致防護力下降。

▲▼增加免疫力飲食。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

關鍵字：

營養, 飲食, 免疫力, 疫情, 健康

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【第一級珠珠語測試！】猜猜 #李珠珢 說了什麼中文？

熱門文章

林志玲穿台牌馬甲裝辣翻坎城

林志玲穿台牌馬甲裝辣翻坎城

Jisoo高馬尾復古風美翻

Jisoo高馬尾復古風美翻

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

勞力士黑水鬼兩版本定價差4萬

勞力士黑水鬼兩版本定價差4萬

ET Fashion

推薦閱讀

最難存到錢「物質第一」星座Top 3 ！寧可精緻窮也不放棄高品質生活

最難存到錢「物質第一」星座Top 3 ！寧可精緻窮也不放棄高品質生活

舒淇抵達坎城鬆弛感私服引熱議！「拎29萬BV編織包」藏不住女神仙氣

舒淇抵達坎城鬆弛感私服引熱議！「拎29萬BV編織包」藏不住女神仙氣

「超易怒」難控制情緒星座Top 3！第一名變臉超快不怕得罪人

「超易怒」難控制情緒星座Top 3！第一名變臉超快不怕得罪人

林志玲Valentino蛋糕裙洋娃娃造型美翻坎城！唐嫣FENDI高訂露長腿比美 沒苦硬吃的三大星座！TOP 1高標準、愛挑剔　愛把簡單的事變複雜 下顎線怎麼練？每天3分鐘連做7天立刻有感　零成本瘦臉法懶人輕鬆入門 安格斯12星座一周運勢5／19-5／25　牡羊自帶高光、摩羯當心家人介入感情 高允貞又美又會演！零贅肉身材靠日常3個習慣　小腹、厚背肉瘦一圈 愛馬仕珍奶吊飾好可愛！petit h台中展　逾334萬元河馬懶骨頭腳掌很貴氣 不花錢也能有幸福感的5撇步　2分鐘內改變壞心情

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面