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不只是造型！盤點梳頭的「5個好處」　減緩焦慮超有感

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▲▼盤點梳頭的「5個好處」。（圖／Unsplash）

▲梳頭能促進血液循環，幫助強化髮根。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

你多久沒有好好花時間梳頭了呢？梳頭髮是日常護理中一個簡單而重要的環節，除了保持頭髮整潔，還有許多其他好處，盤點梳頭的五大好處，竟然連對身體健康都有幫助。

#促進頭皮血液循環

梳頭時，梳子的齒梳會輕柔地刺激頭皮，這有助於促進血液循環。改善的血液循環可以為毛囊提供更多的氧氣和營養，從而促進頭髮的健康生長。定期的頭皮按摩還能減少頭皮緊繃感，讓你感覺更放鬆。

#頭皮油脂分布均勻

我們的頭皮會自然分泌油脂，這些油脂能夠滋養頭髮並保護其免受環境損害。梳頭可以幫助將這些天然油脂從根部均勻地分佈到髮絲的其他部位，使頭髮更有光澤和彈性。這樣可以防止頭髮乾燥和毛躁，保持髮質的柔軟和順滑。

#去除髒污和堆積物

在日常生活中，我們的頭髮可能會接觸到各種污染物，如灰塵、油脂和造型產品的殘留。梳頭可以幫助去除這些堆積物，保持頭髮清潔。同時，定期清潔的頭髮能減少頭皮屑和其他頭皮問題的發生。

#減少打結和斷裂

經常梳頭有助於防止頭髮打結和斷裂。頭髮打結會導致梳理時拉扯髮絲，增加斷髮的風險。使用合適的梳子，如寬齒梳，可以輕鬆解開打結，減少對髮絲的損傷。這樣做還能使頭髮更容易梳理和造型，減少每日打理的麻煩。

#幫助放鬆和減壓

梳頭不僅對頭髮有好處，還能提供一種放鬆的體驗。頭皮上的輕柔按摩有助於釋放壓力，促進全身的放鬆。這對於現代快節奏生活中的人們來說尤為重要。每天花幾分鐘梳頭，可以幫助減少焦慮，提升整體情緒。

關鍵字：

梳頭, 健康, 頭髮, 血液循環, 放鬆

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