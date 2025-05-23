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紅蘿蔔才第2！「護眼食物排行榜」一次看　跟著吃延緩眼部老化

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記者曾怡嘉／台北報導　圖／Unsplash

現代人用眼過度，護眼尤其重要，適當補充對眼睛健康有益的營養素好的，以下為護眼食物排行榜，跟著吃就沒錯！

#第一名：深綠色蔬菜（如菠菜、羽衣甘藍、地瓜葉）

富含葉黃素與玉米黃素，是視網膜黃斑部的重要營養素，有助過濾藍光與抗氧化，預防黃斑部病變。建議每天攝取至少1碗。

▲▼紅蘿蔔才第2！「護眼食物排行榜」一次看 。（圖／Unsplash）

#第二名：胡蘿蔔與南瓜

富含β-胡蘿蔔素，進入體內會轉換成維生素A，有助維持角膜健康與暗視覺能力。適量攝取可改善夜盲、乾眼症等狀況。

#第三名：藍莓與黑枸杞

含有花青素，能增強微血管彈性、改善眼睛疲勞與夜間視力，對長時間使用電腦或手機者特別有益。

▲▼紅蘿蔔才第2！「護眼食物排行榜」一次看 。（圖／Unsplash）

#第四名：深海魚（如鮭魚、鯖魚）

富含Omega-3脂肪酸，能維持視網膜細胞健康、減少乾眼症發生。每週建議吃2-3次。

#第五名：雞蛋（特別是蛋黃）

含葉黃素與玉米黃素，吸收率比蔬菜高，還有優質蛋白質，可增強眼部組織修復力。

▲▼紅蘿蔔才第2！「護眼食物排行榜」一次看 。（圖／Unsplash）

#第六名：堅果與種子（如杏仁、亞麻仁、南瓜子）

富含維生素E與鋅，有助延緩視力退化與眼部老化，每天一小把即可。

#第七名：橘子、奇異果

維生素C含量豐富，能促進眼球血管健康，預防白內障與黃斑部病變。

想要護眼除了搭配均衡飲食、充足睡眠與減少3C產品的使用，才能更有效保護眼睛。建議每日五蔬果、多喝水、每用眼30分鐘休息10分鐘，才能從根本維護視力健康。

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