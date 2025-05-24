fb ig video ETtoday search mobile

黃仁勳8大勵志金句：我不需要追求更多，但我渴望把當下的工作做到最好

>

記者鮑璿安／綜合報導

NVIDIA輝達創辦人兼執行長黃仁勳來台掀起旋風，出生於台南的他，9歲被父母送到美國肯塔基州寄宿學校，於史丹福大學取得電子工程學碩士學位後，在1993年創立NVIDIA，因人工智慧熱潮，去年NVIDIA市值首度達到1兆美元，也寫下屬於黃仁勳自己的歷史，本次就來盤點他曾說過那些激勵人心的金句，值得一看。

▲▼NVIDIA輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

▲NVIDIA輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

1. 人生最重要的是選擇，你如何選擇，第一我們如何選擇去做那些世界上從未有人做過的事情，我們希望我們做的事情是非常困難的，而一件事如果很難做到，那麼自然就阻止了一大堆其他人，你聽我說過很多痛苦和折磨，這實際上是一個積極的屬性，是好事，能承受痛苦和磨難的人，最終才是成功的。

2. 然後你最好非常熱愛做那件事，如果不熱愛，痛苦和折磨就太大了。

3. 你應該選擇一些東西，這就是你註定要做的，無論是關於你的個性、特長、專業知識，或者你身邊的人的特質。

4. 你此刻在做的事，可能是你人生的重大突破。

5. 你不是為了食物而奔跑，就是為了避免成為食物而奔跑，往往你無法分辨到底是哪種情況，但無論如何，都要保持奔跑。

6. 不要浪費自己的才能和天賦去做別人已經做得夠好的事上。

7. 期望很高的人往往韌性非常低，不幸的是，韌性對成功很重要，我不知道如何教你，希望你們能承受苦難。

8. 我不需要追求更多，但我渴望把當下的工作做到最好。

關鍵字：

NVIDIA, 黃仁勳, 創辦人, 激勵, 勵志

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

「餐廳到底奪好吃？」 A-Lin.楊謹華嗨到跳舞慶祝

熱門文章

林志玲穿台牌馬甲裝辣翻坎城

林志玲穿台牌馬甲裝辣翻坎城

Jisoo高馬尾復古風美翻

Jisoo高馬尾復古風美翻

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

勞力士黑水鬼兩版本定價差4萬

勞力士黑水鬼兩版本定價差4萬

ET Fashion

推薦閱讀

自信心爆棚星座Top 3公開　牡羊認為「做了才會知道結果」

自信心爆棚星座Top 3公開　牡羊認為「做了才會知道結果」

舒淇登坎城「紅毯戰神」東方刺繡禮服超養眼！與男神易烊千璽帥美同框

舒淇登坎城「紅毯戰神」東方刺繡禮服超養眼！與男神易烊千璽帥美同框

TWICE子瑜又美出新高度！透氣感神顏狂吸上萬粉按讚

TWICE子瑜又美出新高度！透氣感神顏狂吸上萬粉按讚

最難存到錢「物質第一」星座Top 3 ！寧可精緻窮也不放棄高品質生活 4種「拿杯子方式」是哪一類？日網心測神準揭秘理想戀愛對象 林志玲Valentino蛋糕裙洋娃娃造型美翻坎城！唐嫣FENDI高訂露長腿比美 夏姿「十種貴州苗繡」重塑經典玉鐲包！絕美龍紋、羽毛腰帶走進神話 舒淇抵達坎城鬆弛感私服引熱議！「拎29萬BV編織包」藏不住女神仙氣 Threads爆搶的Aesop、Le Labo平替！價格最低1折就能入手CP值超高 LIFE經典／用MUJI現有產品「蓋房子」　塑膠水盆能當水槽用

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面