黃仁勳8大勵志金句：我不需要追求更多，但我渴望把當下的工作做到最好

記者鮑璿安／綜合報導

NVIDIA輝達創辦人兼執行長黃仁勳來台掀起旋風，出生於台南的他，9歲被父母送到美國肯塔基州寄宿學校，於史丹福大學取得電子工程學碩士學位後，在1993年創立NVIDIA，因人工智慧熱潮，去年NVIDIA市值首度達到1兆美元，也寫下屬於黃仁勳自己的歷史，本次就來盤點他曾說過那些激勵人心的金句，值得一看。





▲NVIDIA輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

1. 人生最重要的是選擇，你如何選擇，第一我們如何選擇去做那些世界上從未有人做過的事情，我們希望我們做的事情是非常困難的，而一件事如果很難做到，那麼自然就阻止了一大堆其他人，你聽我說過很多痛苦和折磨，這實際上是一個積極的屬性，是好事，能承受痛苦和磨難的人，最終才是成功的。



2. 然後你最好非常熱愛做那件事，如果不熱愛，痛苦和折磨就太大了。



3. 你應該選擇一些東西，這就是你註定要做的，無論是關於你的個性、特長、專業知識，或者你身邊的人的特質。



4. 你此刻在做的事，可能是你人生的重大突破。



5. 你不是為了食物而奔跑，就是為了避免成為食物而奔跑，往往你無法分辨到底是哪種情況，但無論如何，都要保持奔跑。



6. 不要浪費自己的才能和天賦去做別人已經做得夠好的事上。



7. 期望很高的人往往韌性非常低，不幸的是，韌性對成功很重要，我不知道如何教你，希望你們能承受苦難。



8. 我不需要追求更多，但我渴望把當下的工作做到最好。