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專為斑點肌推出！5款話題防曬新品　讓你曬不黑也曬不老

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記者曾怡嘉／台北報導　圖／品牌提供

防曬是每天必做的功課，不僅讓你曬不黑，更要追求曬不老，盤點最新話題防曬新品，抗斑已成為新趨勢，全方位防曬一起來了解！

▲▼防曬。（圖／品牌提供）

▲理膚寶水 安得利淡斑夏卡防曬液，SPF50+ PA++++，50ml，990元

針對老化和斑點肌膚推出的全方位防曬，有效抵禦防護極長波UVA 對肌膚造成的曬黑曬老傷害，全新淡斑專利科技，能抑制黑源生成、深層淨膚透亮，有效防水、抗汗、抗沙，敏感肌也可以適用。

▲▼防曬。（圖／品牌提供）

▲AHRES 光透抗UV防曬霜 SPF50 PA++++，90g，1,150元。

將防曬成分以微膠囊包覆，不易刺激肌膚，同時提高防護力；搭配黃芩根萃取物，幫助保濕、修護皮膚；另添加芙蓉花發酵液、益生菌、益生元等保養美容成分，保持皮膚表面菌叢平衡，調理同時滋養肌膚。輕盈水潤質地，吸收快速不泛白，兼具高效防曬、肌膚舒適感，輕鬆抵禦紫外線。

▲▼防曬。（圖／品牌提供）

▲專科 全效抗汗防曬乳SPF50+・PA++++，40ml，290元。

具備耐汗功能以及擁有最高等級防曬力防止紫外線曬黑曬傷等日照侵害，還能對抗光老化，搭配高效保濕保養成分，讓肌膚曬後不乾燥，清爽溫和質地，全日使用或補擦也能感受舒適透氣。

▲▼防曬。（圖／品牌提供）

▲AHC 9重全護撫紋淡斑防曬乳 SPF50 PA++++，40ml，900元。

一瓶輕鬆完成防曬、抗老、淡斑！針對紫外線造成紋路、曬斑等光老化現象，採用AHC醫美特選成分，防曬同時撫平細紋、淡化斑點、勻亮膚色。

▲▼防曬。（圖／品牌提供）

▲曼秀雷敦水潤肌超保濕煥光亮采防曬露 SPF50+ PA++++ ，70g，399元。

一支滿足高效防曬、自然提亮與水潤保濕，跳脫以往潤色型防曬容易泛白不均、挑膚色的困擾，以無色料防曬凝露融入銀、藍珍珠光粒子，透過光控科技打造自然光透感，提亮同時柔焦肌膚瑕疵，超清爽水感質地無論臉部或全身都可安心使用

關鍵字：

防曬, 抗斑, 新品, 推薦, 保養

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