《折腰》宋祖兒、劉宇寧踩「紅底鞋」CP感超強！芭蕾綁帶鞋襯逆天長腿

記者鮑璿安／綜合報導

劉宇寧、宋祖兒主演的新劇《折腰》播出後引發熱烈關注，兩人外型CP感滿滿，不光古裝扮相十分般配，近期在宣傳活動中，兩人也不約而同上腳了「紅底鞋」Christian Louboutin鞋履單品，展現強烈默契悄悄放閃一波，現代造型也同樣讓粉絲很養眼。





▲宋祖兒主演的新劇《折腰》播出後引發熱烈關注。（圖／翻攝自微博）



▲ Cassia Lace Up Alta 芭蕾綁帶高跟鞋 。（圖／品牌提供）

宋祖兒在《折腰》之中飾演足智多謀的小喬，近期於各大宣傳活動中的造型隨之成為話題焦點，她多次著用 Christian Louboutin 的「Miss Z」，外型融合經典設計與現代美學。而在紅毯場合上，她換上Dior 1986秋冬高訂系列禮服，簡約的平口黑色禮服流露出仙氣，腳踩話題款 Cassia Lace Up Alta 芭蕾綁帶高跟鞋，呼應服飾的綁帶元素，結合夢幻廓形拉長腿部線條。





▲劉宇寧換上一身剪裁俐落的長版大衣，腳踩飾有水晶點綴領針的 Chambeliss Night Strass 皮鞋 。（圖／品牌提供）

而同劇男演員劉宇寧則是換上一身剪裁俐落的長版大衣，腳踩飾有水晶點綴領針的 Chambeliss Night Strass 皮鞋，在他高挑比例襯托下，在低調中展現出不凡氣場。

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▲Prada 也在本季推出各式芭蕾舞平底鞋 。（圖／品牌提供）

Prada 也在本季推出各式芭蕾舞平底鞋，不論是以漆亮皮革、動物印花或是經典納帕皮革，都增添率性優雅格調，另外也有綴飾水鑽與鉚釘細節，皆輔以最具識別的琺瑯三角形標誌，圓潤的鞋楦剪裁搭配一體成型的橡膠鞋底，衝突的美感彰顯 Prada 的二元設計理念。本季，經典芭蕾舞平底鞋更以透氣網紗材質飾以雙繫帶細節重新演繹，除了增添一絲若隱若現的性感魅力外，輕盈透氣的設計更添鞋款的完美舒適性。