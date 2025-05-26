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《忘了我記得》10催淚金句：人生就是一連串選擇題，而我選擇我能承受的

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記者鮑璿安／綜合報導

Netflix台劇《忘了我記得》由劉若英執導，謝盈萱、秦漢、霍建華等人主演，劇情講述了脫口秀演員兼超商店員程樂樂，在面臨父親罹患失智、婚姻危機，人生的多重考驗之下，重新思考生活本身，當中的金句台詞一次整理給大家。

▲《忘了我記得》由謝盈萱、秦漢主演，將在5月23日播出。（圖／Netflix提供，以下同）

▲《忘了我記得》由謝盈萱、秦漢主演，將在5月23日播出。（圖／Netflix提供，以下同）

1. 你只能講你知道的東西，不然觀眾很容易把你看穿。

2. 老了真的，什麼約會不約會的，不要說鼓起勇氣去愛一個人了，我連鼓起勇氣起床都辦不到。

3. 我從來不覺得我爸爸會變老，但那天我看到他的背影，我忘了，人都是一瞬間變老的。

4. 不是笑話好不好笑，而是聽得懂這個笑話的人，已經在天上笑了。

5. 那如果那些讓他不滿意的決定，其實反而對他比較好呢？

▲《忘了我記得》由謝盈萱、秦漢主演，將在5月23日播出。（圖／Netflix提供）

6. 人生就是一連串的選擇題，而我選擇我能承受的。

7. 在那些看似輕鬆的日常生活，我們是何時開始忘記，彼此最初相愛的原因呢？

8. 本來你說你今天有空，我們找個地方吃個飯，好好聊聊，但是年輕人的事情永遠比父母重要。

9. 我知道我現在越來越容易忘東忘西了，可是我不喜歡你老是把老年癡呆這個病掛在我身上，誰不會老誰不會忘記啊？等哪天我走了，你肯定也會哭哭啼啼幾天，然後慢慢地回到正常的世界，過正常的日子，或許你也會慢慢地把我忘記了。

10. 當一個人兩腳一蹬，居然有這麼大的好處，每個人都會說你的好話，所有回憶都變得美好。

關鍵字：

Netflix, 台劇, 忘了我記得, 劉若英, 感動

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