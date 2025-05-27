說流行／Delvaux「自然之語」經典包遇上花卉！鬱金香手柄、皮革花瓣炫技

記者鮑璿安 ／專題報導

每到春夏時節萬物復甦的時刻，花卉經常成為品牌的設計靈感之一，比利時國寶級皮件品牌Delvaux最新打造「自然之語」系列，向新藝術運動（Art Nouveau）汲取豐沛靈感，作為現代手袋的發明者，以精緻的工藝代替迷人花語，訴說自信而浪漫的女性魅力。





▲Delvaux 於K11 MUSEA設立期間限定店。（圖／品牌提供）



新藝術運動以非線性美學與流暢曲線聞名，象徵著對19世紀下半葉工業化浪潮的鮮明反抗，並從植物、花卉、昆蟲等自然元素中汲取靈感，將其轉化為流動的曲線和抽象圖案，徹底改變了19世紀末至20世紀初的時尚美學。而「自然之語」汲取新藝術運動精神，並追溯至英國的工藝美術運動（Arts & Crafts），打造一場跨越時空的文化對話。

Delvaux以高超的皮革工藝技巧重新詮釋花卉之美，為品牌代表性的包款之作重獲新生，像是馥郁的鬱金香綴飾於Brillant系列Tulips手袋的手柄之上，碰撞出嶄新的生命力；Tempête系列Sweet Daisy手袋採用香草色Silky Calf小牛皮，飾以別致的雛菊紋。Pin系列水桶手提袋以白色皮革雕琢鳶尾花，與薄荷色調外觀交相輝映；而Brillant系列與Tempête系列手袋均以精美珠飾、映現雛菊的靈動姿態。





▲Delvaux Pin、Tempête系列手袋均以精美珠飾、映現雛菊的靈動姿態。（圖／品牌提供）





▲Delvaux Brillant Mini Ferronnerie 。（圖／品牌提供）

大自然的靈巧也承載著品牌工藝，細膩的碎花刺繡一朵朵靜靜子綻放於Pin系列Arsenal Flora水桶手提袋紙上，則以繁複工藝盡顯Delvaux匠師純熟的技藝。黑色Box Calf小牛皮打造的Caprice手袋，則以蜿蜒優雅的金屬裝飾點綴翻蓋，勾勒出建築感的流暢線條。同時，Delvaux全新「自然之語」系列正式登陸香港，以花卉語彙向新藝術運動致敬，品牌特別於K11 MUSEA設立期間限定店，一同沉浸於如詩如畫的夢幻花園中，感受藝術與自然交織的魅力。

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▲GUCCI 近日發表LIDO 夏日度假系列最新形象廣告。（圖／品牌提供）





本季的2025 Gucci Lido夏日度假系列，從工藝和設計感上都讓人感受到滿滿的療癒消暑氣息，服飾採用清新的府綢剪花與真絲斜紋布，緹花面料更是以織布機經緯線改變，製作出浮起的效果，更加持久耐用；長襯衫的圈圈紗鏤空刺繡點綴於領口，從細節中感受品牌手工藝核心，本次也搭配紅白藍色 Marina 配色印花，重現經典航海符碼的現代演繹。





▲Gucci編織托特包、編織水桶包、 GG Marmont 肩背包。（圖／品牌提供）







▲GG Marmont推出全新Sorbet雪酪色包款；Chroma系列中型旅行袋 。（圖／品牌提供）

多款Raffia 拉菲草包款更是不可錯過的焦點，選用來自非洲馬達加斯加的天然拉菲草材質，結合義大利皮革滾邊與品牌標誌性細節，如立體GG Logo、紅綠織帶與雙色編織技法，完美融合經典與度假氛圍。打造一系列經典肩背包、手提桶包及可拆式斜背小包，為盛夏衣櫥增添一抹悠然海濱情調。而GG Marmont推出全新Sorbet雪酪色包款，以澎潤柔軟的CHARME LAMB 小羊皮製成；GG Monogram 標誌性元素則融合海水般的Seaspray藍色漸層設計，讓大尺寸的旅行包袋獲得新生，猶如浪花拍打格外沁人心脾。