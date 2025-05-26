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大秀直播 / 韓韶禧DIOR包上掛超實用小物　外套沒穿好性感飛義大利

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▲DIOR 2026早春度假女裝，在義大利羅馬發表。（影／品牌提供）

記者林明瑋／台北報導

DIOR 2026早春度假女裝，將在台灣時間5月28日凌晨3點於義大利羅馬辦秀，南韓品牌大使韓韶禧飛往當地，在機場穿著兩件式的針織開襟衫，外套刻意不穿好性感露出香肩，包包上掛的不是娃娃，而是兩支DIOR唇蜜，相當實用，也許要引起另一種流行？

▲DIOR 直播 韓韶禧。（圖／記者林明瑋攝）

▲韓韶禧是DIOR的南韓品牌大使，出發前往羅馬準備看秀。（圖／品牌提供，以下同）

▲DIOR 直播 韓韶禧。（圖／記者林明瑋攝）
▲韓韶禧在DIOR Caro迷你水桶包上掛了兩支DIOR粉漾果凍唇蜜。

2026早春系列與DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri的家鄉羅馬有深刻連結，大秀將在羅馬一座建造於18世紀的別墅Villa Albani Torlonia舉辦，服裝系列靈感則來自羅馬的一座小型劇院Teatro della Cometa。Teatro della Cometa位於羅馬心臟地帶，曾是文藝與知識界的聚集地，歷經火災與修復後重獲新生，劇院以巴洛克風格細節、天鵝絨與黃銅構築而成，星形與彗星形狀的吊燈是一大特色，引導賓客穿越其優雅的空間。

▲DIOR 2026早春女裝。（圖／翻攝IG、官網）

▲DIOR 2026早春女裝秀在位於羅馬的別墅Villa Albani Torlonia舉辦。（圖／翻攝turismoroma）

▲DIOR 2026早春女裝。（圖／翻攝IG、官網）

▲DIOR 2026早春女裝。（圖／翻攝IG、官網）
▲位於羅馬的小型劇院Teatro della Cometa是DIOR 2026早春女裝系列靈感來源，星形與彗星形狀的吊燈是劇院的特色。（圖／翻攝mariagraziachiuri IG）

韓韶禧啟程前往義大利羅馬，在機場時穿著DIOR兩件式開襟針織衫、DIOR 8丹寧褲、D-Club高跟涼鞋，搭配DIOR Caro奶油白籐格紋小羊皮迷你水桶包，一派輕鬆自在，包包上還掛了兩支DIOR粉漾果凍唇蜜當裝飾。DIOR Caro迷你水桶包是2025秋季女裝系列中的作品，包面上裝飾著金色CD字母標識，手把與背帶皆可拆卸，讓包包能在手提、肩背與斜背中自由轉換，除了韓韶禧使用的奶油白色，還有黑色、淺金、粉紅等顏色可選擇，展現出不同的個性與姿態。

▲DIOR 直播 韓韶禧。（圖／記者林明瑋攝）

▲DIOR 直播 韓韶禧。（圖／記者林明瑋攝）

▲DIOR Caro籐格紋小羊皮迷你水桶包，100,000元。

▲DIOR 直播 韓韶禧。（圖／記者林明瑋攝）
▲DIOR Caro水桶包有多種選擇。

▲DIOR 直播 韓韶禧。（圖／記者林明瑋攝）
▲DIOR D-Club 高跟涼鞋，33,000元。

【看更多2026早春女裝】

LOUIS VUITTON的2026早春女裝秀上周剛在南法亞維儂教皇宮榮譽庭院（Cour d'Honneur of the Palais des Papes）舉行，品牌大使王淨前往觀賞。

▲王淨LV 。（圖／品牌提供）

▲日前王淨前往南法參加LV 2026早春秀。

2026 LV早春女裝系列探索了服裝的表演性、與生俱來的藝術價值、敘事能力，以及釋放的情感力量，藝術總監Nicolas Ghesquiere在他擅長的服裝輪廓下，加入中世紀氣息，呼應著教皇宮建造於14世紀的歷史。服裝用色與圖案都十分豐富，線條流暢挺拔，以一套帶有戰士風格的裙裝開場，針織衫搭配不規則短裙呈現女性化元素，金屬鍊條垂墜的上衣、挖出倒U形的斗篷，都充滿新意。

▲DIOR 直播 韓韶禧。（圖／記者林明瑋攝）

▲DIOR 直播 韓韶禧。（圖／記者林明瑋攝）

▲DIOR 直播 韓韶禧。（圖／記者林明瑋攝）

▲DIOR 直播 韓韶禧。（圖／記者林明瑋攝）

▲DIOR 直播 韓韶禧。（圖／記者林明瑋攝）

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