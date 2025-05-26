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最容易出軌星座Top 3公開　天秤不善拒絕、容易陷入模糊地帶

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記者曾怡嘉／台北報導　圖／翻攝自FB/tvn drama

你曾經出軌，或是有被出軌的經驗嗎？雖然說出軌和星座並非絕對，但是依照星座性格來看，以下3個星座出軌機率較高，看看有誰上榜了？

▲▼最容易出軌星座Top 3公開。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

#第1名 雙子座

雙子座天生好奇心強、喜歡新鮮感，對生活和人際關係都充滿探索慾。他們不容易安於一成不變的感情關係，尤其當一段感情陷入平淡時，雙子可能會被外界新鮮、有趣的對象所吸引。而且他們擅長溝通、頭腦靈活，即使有曖昧也容易掩飾得很好，讓人難以察覺。對雙子來說，「心的交流」可能比「身體的忠誠」更重要，因此一旦覺得伴侶無法理解他們，就可能尋求別的情感出口。

▲▼最容易出軌星座Top 3公開。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

#第2名 射手座

原因：射手座是自由的化身，天性奔放、不喜被束縛。他們喜歡冒險與新鮮事，對感情也抱持開放態度，不容易長時間忍受壓力或限制。當他們覺得關係缺乏激情或感到窒息，就有可能選擇轉移注意力到其他人身上。射手座的人有時會把曖昧當成一種無傷大雅的遊戲，卻忽略了對另一半造成的傷害。他們追求的是心靈上的自由與共鳴，若在關係中得不到，就可能出現情感上的飄忽不定。

▲▼最容易出軌星座Top 3公開。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

#第3名 天秤座

天秤座看似溫和理性，但其實對愛情非常依賴。他們不喜歡孤單，害怕沒有愛的生活，因此一旦在現有關係中感到失衡或缺乏愛的感覺，很可能會偷偷地尋找新的情感寄託。再加上天秤外型出眾、人緣佳，經常會有曖昧對象主動靠近。他們不善拒絕，容易陷入感情的模糊地帶，即使內心掙扎，也可能因優柔寡斷而不小心跨過界線。

關鍵字：

星座, 出軌, 愛情, 十二星座, 情感

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