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小資輕奢精品包選擇！MK小折包連隋棠都愛不釋手　預算2萬內荷包不心疼

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荷包不心疼、小資輕奢精品包！預算1-2萬內收：MK、TB、MJ…小折包連隋棠都愛不釋手

▲輕奢精品包選擇。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

喜歡時髦有質感的精品包包，卻一看到價格就立刻關掉頁面？別擔心，那就從以下這些品牌開始入門，如Michael Kors、TORY BURCH、Marc Jacobs等等，既時尚又不讓荷包哭泣的輕奢精品包選擇！

輕奢精品包推薦：Michael Kors Jordi小折包

Michael Kors Jordi小折包自去年秋冬推出後，百變風格而迅速榮登品牌暢銷包款寶座。春夏更推出新款Jordi小折包，極簡設計兼具經典與時尚，連女神隋棠也愛，以海邊為背景，演繹波希米亞浪漫風情。

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▲隋棠曬出Michael Kors小折包。（圖／隋棠IG）

極致柔軟的頂級皮革經裁切後與麂皮內裡緊密貼合，賦予其軟糯而具延展性的特色。折紙藝術的設計靈感更造就其獨特廓型，質地細緻卻結構分明，能讓包身任意變換為梯型或長方形，亦可輕鬆攤平收納。

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▲拉菲草拼接款夏日必備。（圖／隋棠IG）

Jordi小折包備有三種尺寸，並提供多種色彩可供選擇，小型及中型提包可輕易容納一切個人隨身所需小物，大型托特包款則適合上班或旅行使用。除了沁涼清新的「寶寶藍」，還有淺沙色、青草綠及玫瑰粉等新色，而仿丹寧面料的小羊皮革款及拉菲草拼接款、更彰顯精湛工藝。

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▲MICHAEL KORS Jordi小折包／12,300～18,500元。 （圖／品牌提供）

輕奢精品包推薦：TORY BURCH ROMY水桶包

TORY BURCH呈現全新ROMY系列包款，以優雅線條與輕盈輪廓，刻畫春日造型靈感。超討喜的ROMY水桶包、選用柔軟荔枝紋皮革，輪廓靈巧並於頂部巧妙收攏，彰顯別致結構。

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▲TORY BURCH ROMY水桶包。（圖／品牌提供）

包身輕便，內部空間寬敞，方便日常隨身收納。纖細背帶設計結合全新鈕扣式標誌，為整體造型增添矚目細節。

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▲TORY BURCH ROMY水桶包／18,900元。（圖／品牌提供）

輕奢精品包推薦：Marc Jacobs Mini Grind Colorblock托特包 

MJ家超受歡迎的Mini Grind Colorblock托特包，打造迷人的學院風格、採用精緻皮革製成，配有雙手柄和可拆卸斜挎帶。拼色造型凸顯這款皮革手提包的精緻優雅。

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▲Mini Grind Colorblock托特包。（圖／品牌提供）

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▲Marc Jacobs Mini Grind Colorblock托特包／12,000元。（圖／品牌提供）

輕奢精品包推薦：Gianni Chiarini Euforia皮革包

今夏小包的焦點之作，Euforia皮革手提包以時髦俏麗的色調與不規則剪裁造型脫穎而出。採用柔軟輕盈的單層雙色粒面皮革打造，裁製出極具個性風格的拼接線條。袋口為磁扣設計，內搭一個小口袋與皮革拉鏈手拿包。推出黃、白、淺金、紫，多款明亮顏色，呼應夏日穿搭需求。

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▲Gianni Chiarini Euforia皮革手提包／15,800元（圖／品牌提供）

輕奢精品包推薦：Gianni Chiarini Ava肩背包  

最具辨識度的全新Ava肩背包，以幾何挖空輪廓搭配可調式金屬肩帶與流蘇綁帶，細節處處展現設計巧思。運用輕盈的單層雙色全粒面荔枝紋皮革製作，配有壓扣與皮革綁帶，搭配可調式雙肩帶設計，便利又實用，是最吸睛的結構系托特選擇！

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▲Gianni Chiarini Ava肩背包／16,200元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

周刊王, ENHYPEN, 金善禹, JUNGWON, PRADA Beauty

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