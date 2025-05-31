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劉以豪38歲還像男大生！保養秘訣曝會好好卸妝、熱愛植物來療癒自己

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劉以豪38歲還像男大生！怕粉刺所以會將毛孔清乾淨，上妝鼻頭才不會像白芝麻

▲劉以豪不藏私分享保養秘訣。（圖／取自ryu19860812 IG）

圖文／CTWANT

Bifesta找來劉以豪作為台灣全新年度代言人！在記者會現場，劉以豪也不藏私分享平常下戲後，卸除彩妝底妝、並維持肌膚乾淨的小秘訣，趕快來看看。

劉以豪保養方法：卸妝才能把毛孔髒污清潔乾淨

他提到拍戲時多少都會需要上妝；有時候下戲時間好晚，累得要命，特別需要快速地完成卸妝清潔。另外，毛孔髒污也是他非常在意的，有粉刺皮膚看起來就髒髒的，上妝的時候也會變得有顆粒感，好像白芝麻不好看。所以很在意卸妝清潔，旅行時也會攜帶卸妝棉方便清潔臉部肌膚，他特別提醒選擇有含保濕成分不會讓皮膚有乾燥感。

劉以豪38歲還像男大生！怕粉刺所以會將毛孔清乾淨，上妝鼻頭才不會像白芝麻

▲劉以豪保養方法公開。（圖／取自ryu19860812 IG，下同）

劉以豪保養方法：每天都會使用泡泡洗面乳

劉以豪進一步說到，不管有沒有化妝，他每天都會用泡泡慕絲洗臉，綿密Q彈的質地很像用雲朵在洗臉，尤其泡泡非常細緻能深入毛孔最深處，使用後會變得很愛摸自己光滑的鼻頭，真的很難回去用普通的洗面乳洗臉！

劉以豪38歲還像男大生！怕粉刺所以會將毛孔清乾淨，上妝鼻頭才不會像白芝麻

▲劉以豪每天都會用泡泡慕絲洗臉。（圖／品牌提供）

劉以豪保養方法：早睡早起維持良好的生活習慣

劉以豪曾分享希望自己可以養成早睡早起的習慣，然後他平時盡量喝水、不喝飲料，還有飲食方面會多吃原型食物，吃飯的飲食習慣先吃肉、菜開始，最後再吃澱粉類，不使用過多烹調技巧保持清淡口味，這樣會對皮膚比較友好。難怪劉以豪38歲還可以維持男大生狀態，真的讓人太羨慕了。

劉以豪38歲還像男大生！怕粉刺所以會將毛孔清乾淨，上妝鼻頭才不會像白芝麻

劉以豪保養方法：健身房＋大量運動維持光澤皮膚

沒工作時劉以豪每周都會去健身房，會做不同的健身器材來練各個部位，練腹肌就會做伏地挺身以及捲腹，也會搭配舉重來練肌肉，很喜歡戶外運動的劉以豪有空也會去打籃球、游泳，維持充足的運動量自然皮膚也跟著發光。

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劉以豪保養方法：照顧植物、熱愛露營來療癒自己

螢光幕前形象陽光溫暖，私下的劉以豪則是「植物系男神」代表人物。他熱愛露營、種植植物，笑說一到山裡手機沒訊號，壓力也會自動消失：「照顧植物的時候，心會跟著慢下來，很像跟著它們一起深呼吸，真的很療癒。」他也分享，植物與肌膚其實很像，都需要細心觀察與日常照顧：「不能急，急了反而會出問題。每天一點一點地累積，它們都會慢慢回應你，像是在用自己的方式跟你說謝謝。」

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關鍵字：

周刊王, 劉以豪, 保養

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